Team India Playing 11 in T20 World Cup: టీ20 వరల్డ్ కప్లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్గా బరిలోకి దిగుతున్న టీమిండియా.. ఎలాగైనా మరోసారి కప్ కొట్టాలనే లక్ష్యంతో ఉంది. అందుకే టీమ్ సెలెక్షన్లో కూడా సంచలన మార్పులు చేసింది. వైస్ కెప్టెన్గా ఉన్న శుభ్మన్ గిల్ను జట్టు నుంచి తప్పించింది. సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ టోర్నీలో అదరగొట్టిన ఇషాన్ కిషన్ను టీమ్లోకి తీసుకుంది. జితేశ్ శర్మ స్థానంలో రింకూ సింగ్ కూడా టీమ్లోకి వచ్చాడు. మరీ ప్లేయింగ్11 లో ఎవరికి చోటు దక్కుతుంది..? ఎవరు బెంచ్పై కూర్చుంటారు..? ఇక్కడ చూద్దాం..
భారత్, శ్రీలంక వేదికగా ఫిబ్రవరి 7 నుంచి మార్చి 8వ తేదీ వరకు టీ20 ప్రపంచ కప్ జరగనుంది. మొత్తం 20 జట్లు పాల్గొననుండగా.. ఐదు గ్రూపులుగా విభజించారు. ఒక్కొ గ్రూపులో నాలుగు జట్టు ఉన్నాయి. గ్రూప్ A లో భారత్తోపాటు పాకిస్థాన్, నెదర్లాండ్స్, యూఎస్ఏ, నమీబియా జట్లు ఉన్నాయి.
గ్రూప్ దశలో టాప్-2లో నిలిచిన జట్లు సూపర్ 8 రౌండ్కు చేరుకుంటాయి. 8 జట్లను రెండు గ్రూపులు విడిపోయి.. ప్రతి గ్రూపులోని టీమ్.. మిగిలిన మూడు జట్లతో ఒక్కొ మ్యాచ్ ఆడుతుంది. ఆ తరువాత రెండు గ్రూపుల్లోనే టాప్-2 జట్లు సెమీస్కు చేరుకుంటాయి. ఫైనల్ మ్యాచ్కు అహ్మదాబాద్ వేదికగా జరుగుతుంది. పాకిస్థాన్ ఫైనల్కు వస్తే.. కొలంబోలో నిర్వహిస్తారు.
టీ20 ప్రపంచకప్కు 15 మంది సభ్యులతో సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలో భారత టీమ్ను సెలెక్టర్లు ప్రకటించారు. అక్షర్ పటేల్ను మరోసారి వైస్ కెప్టెన్గా ఎంపికయ్యాడు. టీమ్: సంజూ శాంసన్, అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), ఇషాన్ కిషన్, హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్ (వైస్ కెప్టెన్), కుల్దీప్ యాదవ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, అర్ష్దీప్ సింగ్, రింకు సింగ్, వాషింగ్టన్ సుందర్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా.
ఇషాన్ కిషన్, వాషింగ్టన్ సుందర్, హర్షిత్ రాణా ముగ్గురి తుది జట్టులో ఆడే అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయి. ఎందుకో ఓ లుక్కేయండి.
ఓపెనర్గా, వికెట్ కీపర్గా సంజూ శాంసన్ తుది జట్టులో ఉంటాడు. బ్యాకప్గా ఇషాన్ కిషన్ను ఎంపిక చేశారు. ఒకవేళ సంజూ గాయపడినా లేదా ఫామ్ కోల్పోయినా.. ఇషాన్ కిషన్కు తుది జట్టులో అవకాశం వస్తుంది.
అక్షర్ పటేల్ వైస్ కెప్టెన్గా ఎంపిక కావడంతో తుది జట్టులో ఉండడం ఖాయం. వాషింగ్టన్ సుందర్కు అవకాశం లభించడం కష్టమే. శివం దూబే, హార్దిక్ పాండ్యాతోపాటు అక్షర్ పటేల్ ఆల్రౌండర్లుగా టీమ్లో ఉంటారు.
హర్షిత్ రాణాకు కూడా ప్లేయింగ్11 లో ఆడే అవకాశం లభించడం కష్టమే. బుమ్రా లేదా అర్ష్దీప్ సింగ్కు విశ్రాంతి అవసరమైతే లేదా అదనపు స్పిన్ అవసరమైతే కుల్దీప్ యాదవ్ను జట్టులోకి తీసుకోవచ్చు. బుమ్రా, అర్ష్దీప్ సింగ్కు తోడు శివమ్ దుబే, హార్దిక్ పాండ్యాతో కలిపి నలుగురు ఫాస్ట్ బౌలర్లు అందుబాటులో ఉంటారు. ఫినిషర్గా రింకూ సింగ్ ఉంటాడు.