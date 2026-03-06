Jacob Bethell: టీమిండియా‌ గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించిన 22 ఏళ్ల కుర్రాడు.. సెంచరీతో జాకబ్ బెథెల్ వీరవిహారం..!

Jacob Bethell: టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 రెండో సెమీఫైనల్లో ఒక యువ కెరటం టీమిండియాను వణికించింది. 254 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని చూసి అందరూ ఇంగ్లాండ్ ఓటమి ఖాయమని భావించిన వేళ.. 22 ఏళ్ల జాకబ్ బెథెల్ తన బ్యాట్తో విధ్వంసం సృష్టించాడు. నాకౌట్ మ్యాచ్ ఒత్తిడిలో, అదీ భారత్ స్టార్ బౌలర్లను ఎదుర్కొంటూ అతను ఆడిన తీరు ఎంతో అద్భుతం. ఈ విధ్వంసకర బ్యాటింగ్తో ఒక్కసారిగా జాకబ్ బెథెల్ హీరో అయిపోయాడు. ఎవరీ జాకబ్ బెథెల్ అని తెలుసుకునేందుకు క్రికెట్ లవర్స్ ఇప్పుడు ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు.
టీ20 వరల్డ్ కప్ సెమీఫైనల్లో టీమిండియాతో మ్యాచ్లో ఇంగ్లండ్ యువ క్రికెటర్ జాకబ్ బెథెల్ అందరి దృష్టిని అట్రాక్ట్ చేశాడు. ఈ మ్యాచ్ లో అతడు సంచలన బ్యాటింగ్ చేశాడు. భారీ టార్గెట్ ఉన్నా భయపడకుండా దూకుడుగా ఆడాడు. ఆకాశమే హద్దుగా సిక్సర్లతో విరుచుకుపడ్డాడు. ఒకానొక సమయంలో ఇంగ్లండ్ గెలుపు ఖాయమనిపించినంత పని చేసి.. టీమిండియా బౌలర్లను బెంబేలెత్తించాడు.
జాకబ్ గ్రాహం బెథెల్ ఇంగ్లండ్ క్రికెటర్. సెప్టెంబర్ 2024లో సౌతాంప్టన్లోని రోజ్ బౌల్లో ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మ్యాచ్తో అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేశాడు. దేశీయ క్రికెట్లో వార్విక్షైర్కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాడు. 2003 అక్టోబర్ 23న బార్బడోస్లోని బ్రిడ్జ్టౌన్లో పుట్టి పెరిగిన బెథెల్.. వార్విక్షైర్లోని ప్రతిష్టాత్మక రగ్బీ స్కూల్లో స్కాలర్షిప్ పొందాడు. 13 ఏళ్ల వయసులో ఇంగ్లండ్కు వెళ్లాడు. అతని తాత ఆర్థర్ బెథెల్ బార్బడోస్ తరపున ఫస్ట్-క్లాస్ క్రికెట్ ఆడాడు.
వెస్టిండీస్ దిగ్గజ క్రికెటర్ బ్రియాన్ లారా బెథెల్ను మెచ్చుకున్నాడు. నువ్వు నాకన్నా బెటర్ గా ఉన్నావని కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చాడు. ఇంగ్లండ్ స్టార్ క్రికెటర్ ఇయాన్ బెల్ సైతం బెథెల్ను కీర్తించాడు. తాను చూసిన 17 ఏళ్ల వయసు క్రికెటర్లలో అత్యుత్తమ క్రికెటర్ అని ప్రశంసించాడు.
2024లో న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో టెస్ట్ అరంగేట్రం చేయడానికి ముందు.. బెథెల్ ఇంగ్లండ్ తరపున 20 టీ20 మ్యాచ్లు, 18 వన్డే మ్యాచ్లు, 4 టెస్టులు ఆడాడు. బ్యాటింగ్లో సగటున 38.7 పరుగులు సాధించాడు. అత్యధిక స్కోరు 96. ఆగస్టులో ఓవల్లో భారత్ చేతిలో ఇంగ్లండ్ ఓటమి పాలైంది. ఆ మ్యాచ్ లో అతడు 6వ స్థానంలో బ్యాటింగ్ కు వచ్చాడు. కేవలం 6, 5 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు.
డిసెంబర్ ప్రారంభంలో బ్రిస్బేన్లో ఆస్ట్రేలియా Aతో జరిగిన మ్యాచ్లో బెథెల్ తన ఆటతో ఆకట్టుకున్నాడు. ఆస్ట్రేలియన్ టెస్ట్ జట్టు సభ్యులు జై రిచర్డ్సన్, బ్యూ వెబ్స్టర్, టాడ్ మర్ఫీలను ఎదుర్కొని ఇంగ్లండ్ లయన్స్ తరపున 71 పరుగులు చేశాడు. బెథెల్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ ఆర్దోడాక్స్ బౌలర్ కూడా. టెస్ట్ బెస్ట్ ఫిగర్స్ 3-72.