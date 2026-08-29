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Taapsee Pannu: సినిమా సెట్లో మహిళగా ఎన్నో ఇబ్బందులు.. నేను ఇక్కడ మైనారిటీనా..తాప్సీ పన్ను వ్యాఖ్యలు

Written ByVishnupriya
Published: Aug 29, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:21 PM IST

Taapsee Pannu: బాలీవుడ్ నటి తాప్సీ పన్ను తన కెరీర్ ప్రారంభంలో ఎదురైన కొన్ని చేదు అనుభవాలను తాజాగా గుర్తుచేసుకున్నారు. సినిమా పరిశ్రమలో మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న లింగ వివక్ష గురించి ఆమె మాట్లాడారు. సినిమా సెట్లలో పురుషులతో పోలిస్తే మహిళలకు కొన్ని విషయాల్లో భిన్నమైన సదుపాయాలు ఉంటాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.

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బాలీవుడ్ హీరోయిన్లు

తాప్సీ తన మొదటి సినిమా షూటింగ్ రోజులను గుర్తు చేసుకుంటూ ఆసక్తికర విషయాలు చెప్పారు. తన తొలి సినిమా సెట్లో నటీనటులు, సిబ్బందిలో తానే ఒక్క మహిళనని తెలిపారు. ఎక్కువ మంది పురుషుల మధ్య తాను చాలా ఒంటరిగా ఉన్నట్లు అనిపించేదని చెప్పారు.  

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సినిమా పరిశ్రమలో వివక్ష

తనకు సెట్‌లో ఒక మూలన ప్లాస్టిక్ కుర్చీ ఇచ్చేవారని తాప్సీ తెలిపారు. అప్పట్లో తనకు సొంత సిబ్బంది కూడా ఉండేవారు కాదని చెప్పారు. నిర్మాత ఏర్పాటు చేసిన ఒక స్పాట్ బాయ్ మాత్రమే తన వెంట ఉండేవాడని వివరించారు. అతను కూడా తన వెనుకే నిలబడేవాడని, ఆ పరిస్థితి తనకు కొత్తగా, కొంత ఇబ్బందికరంగా అనిపించేదని చెప్పారు. అయితే అది తన మొదటి సినిమా కావడంతో సినిమా సెట్లు ఇలాగే ఉంటాయని తాను అనుకున్నానని తాప్సీ తెలిపారు. మొదట్లో తాను పనిచేసిన చాలా సెట్లలో మహిళలు చాలా తక్కువగా ఉండేవారని చెప్పారు. దీంతో తాను నిజంగా ఇక్కడ మైనారిటీగా ఉన్నానా అని అనుకునే పరిస్థితి వచ్చిందని పేర్కొన్నారు.  

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బాలీవుడ్ లింగ వివక్ష

షూటింగ్ సమయంలో కూడా కొన్ని అసౌకర్యమైన పరిస్థితులు ఎదురయ్యాయని తాప్సీ చెప్పారు. ముఖ్యంగా కొన్ని సన్నివేశాల్లో తాను నేలపై పడుకుని నటిస్తున్నప్పుడు కెమెరా సిబ్బంది చాలా దగ్గరగా ఉండేవారని తెలిపారు. వారి కొన్ని ప్రవర్తనలు తనకు ఇబ్బందిగా అనిపించేవని చెప్పారు.  

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తాప్సీ పన్ను షాకింగ్ కామెంట్స్

అంతేకాదు, హీరో, హీరోయిన్‌లకు షూటింగ్ విషయంలో ఇచ్చే సదుపాయాల్లో కూడా తేడాలు ఉంటాయని తాప్సీ అభిప్రాయపడ్డారు. ఒకే ప్రదేశంలో షూటింగ్ ఉన్నప్పటికీ హీరో కంటే హీరోయిన్‌ను కొన్ని గంటల ముందే సెట్‌కు పిలుస్తారని చెప్పారు. హీరోయిన్ వచ్చిన తర్వాతే హీరోను పిలిచే పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయని వివరించారు. హోటల్ గదులు, కార్ల విషయంలో కూడా నటీమణులకు, నటులకు ఒకే విధమైన ఏర్పాట్లు ఉండవని తాప్సీ అన్నారు. లింగం కారణంగా ఇలాంటి తేడాలు కనిపిస్తున్నాయని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.  

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తాప్సీ పన్ను తాజా వార్తలు

ఇక తాప్సీ ప్రస్తుతం ‘గాంధారి’ అనే యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. దేవాశిష్ మఖీజా దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో తల్లి తన కూతురిని కోల్పోయిన తర్వాత ఆమెను వెతుక్కుంటూ వెళ్లే కథను చూపించనున్నారు. ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 3న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విడుదల కానుంది.  

TAGS:
Taapsee Pannu
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Taapsee Pannu shocking comments

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