Taapsee Pannu: ఆలాంటి బ్రా నే వేసుకోమంటారు.. బొడ్డుపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు.. తాప్సీ కీలక వ్యాఖ్యలు..!

Bollywood Vs Tollywood
టాలీవుడ్ సినిమాల ద్వారా సినీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించి, ఆ తర్వాత బాలీవుడ్లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకున్న నటి తాప్సీ పన్ను మరోసారి తన ముక్కుసూటి వ్యాఖ్యలతో వార్తల్లో నిలిచింది. ఎలాంటి భయం లేకుండా తనకు ఎదురైన అనుభవాలను నేరుగా చెప్పే స్వభావం తాప్సీది. తాజాగా తన కొత్త సినిమా అస్సీ ప్రమోషన్లలో భాగంగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో, దక్షిణాది సినిమా పరిశ్రమలో హీరోయిన్లు ఎదుర్కొనే ఒత్తిడి గురించి ఆమె సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది.
ఇంటర్వ్యూలో తాప్సీ మాట్లాడుతూ, దక్షిణాది సినిమాల్లో హీరోయిన్ల లుక్స్, శరీరాకృతి విషయంలో దర్శకులు చాలా ఎక్కువగా పట్టుబడతారని చెప్పింది. ముఖ్యంగా పాటల సన్నివేశాల సమయంలో తనను “ప్యాడెడ్ బ్రా” వేసుకోమని చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయని ఆమె వెల్లడించింది. ఆ విషయం ఎవరు చెప్పాలి, ఎలా చెప్పాలి అన్న అయోమయంలో చివరకు ఆ మాట తన వరకు వచ్చేదని చెప్పింది.
ఈ అనుభవం గురించి తాప్సీ మాట్లాడుతూ..“సౌత్లో చాలాసార్లు ప్యాడెడ్ బ్రా వేసుకోమని చెబుతారు. కానీ ఆ విషయం దర్శకుడు సెట్లో ఎవరికీ చెప్పాలి అన్నదే పెద్ద సమస్య. పాట షూటింగ్ జరుగుతుంటే, అందరూ ఆ తేడా వైపే చూస్తుంటే, అది ఎంత ఇబ్బందిగా ఉంటుందో ఊహించండి” అని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.
అందరి ముందూ ఇలాంటి విషయాలు మాట్లాడటం వల్ల తనకు మానసికంగా చాలా ఒత్తిడి కలిగేదని, ఒక నటిగా అది చాలా అసౌకర్యంగా అనిపించేదని ఆమె చెప్పింది. ఇది మొదటిసారి కాదు. గతంలో కూడా దక్షిణాది సినిమాల్లో హీరోయిన్లను కేవలం గ్లామర్ కోణంలో చూపించే కొన్ని సన్నివేశాలపై తాప్సీ బహిరంగంగా విమర్శలు చేసింది. అప్పట్లో ఆ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా వైరల్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు మళ్లీ ఈ విషయాలు బయటకు రావడంతో మరోసారి పెద్ద చర్చ మొదలైంది.
అలాగే బాలీవుడ్ – టాలీవుడ్ మధ్య తేడాలపై కూడా తాప్సీ మాట్లాడింది. దక్షిణాది సినిమాల్లో పాటల సమయంలో బొడ్డుపై ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడంపై స్పందిస్తూ..“నాకూ అదే అర్థం కావడం లేదు. హిందీ సినిమాల్లో ఐటెం పాటల్లో బొడ్డుపై ఫోకస్ ఉండదని కాదు, కానీ దక్షిణాది సినిమాలంత ఎక్కువగా మాత్రం ఉండదు” అని చెప్పింది.
సినిమాల్లో పాత్రల ప్రదర్శన గురించి మాట్లాడుతూ, దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా తెరకెక్కించిన యానిమల్ సినిమాను ఆమె ప్రశంసించింది. “అదే పాత్రను ఇంకొక దర్శకుడు చాలా హాస్యాస్పదంగా చూపించేవాడు. కానీ సందీప్ రెడ్డి వంగా ఆ పాత్రను చూపించిన విధానం నిజంగా మెచ్చుకోదగినది” అని తెలిపింది.
ఇండస్ట్రీలో ఉన్నవాళ్లంతా చాలా గొప్పవాళ్లే అన్న భావన సరైంది కాదని కూడా తాప్సీ అభిప్రాయపడింది. సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నవాళ్లు కూడా స్వభావంలో సాధారణ మనుషుల్లాగే ఉంటారని ఆమె చెప్పింది. అలాగే అవుట్సైడర్స్ ఎదుర్కొనే కష్టాలపై మాట్లాడుతూ, ప్రతి సినిమాలో మళ్లీ మళ్లీ మనల్ని మనమే నిరూపించుకోవాల్సి వస్తుందని, స్టార్ అయ్యాక రిలాక్స్ అయ్యే దశ తమకు ఉండదని వెల్లడించింది.
నెపోటిజం అంశంపై స్పందిస్తూ, నటి ఆలియా భట్ నటించిన గంగూబాయి కాఠియావాడీ ఉదాహరణగా తీసుకుని, టాలెంట్ ఉన్నప్పుడు అవకాశాలు రావడంపై ఎవరూ ప్రశ్నించరని, కానీ ఒకే వర్గానికి వరుసగా అవకాశాలు రావడమే అసలు సమస్య అని తాప్సీ స్పష్టం చేసింది.