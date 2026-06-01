Taapsee Pannu: అమ్మాయిలూ ఈ తప్పు చేస్తే జీవితాంతం బాధపడాల్సిందే.. తాప్సీ పన్ను వార్నింగ్!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 01, 2026, 09:55 PM IST|Updated: Jun 01, 2026, 09:55 PM IST

Taapsee Pannu:బాలీవుడ్ బ్యూటీ తాప్సీ పన్ను తన ఫిట్‌నెస్ జర్నీ గురించి చెప్పిన కొన్ని విషయాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. తెరపై సన్నగా కనిపించాలనే ఒత్తిడితో ఒకప్పుడు తన శరీరాన్ని తానే ఎంతగా ఇబ్బంది పెట్టుకున్నానో తాప్సీ తాజాగా వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా మహిళలకు ఉపయోగపడే కీలక విషయాన్ని ఆమె చెప్పడంతో ఇది చర్చనీయాంశంగా మారింది.

చిన్నప్పటి నుంచే ఫిట్‌గా ఉన్నప్పటికీ.. పొట్ట కింది భాగంలో కొద్దిగా కొవ్వు మాత్రం ఎందుకు తగ్గడం లేదో అర్థం కాలేదని తాప్సీ తెలిపింది. దాన్ని తగ్గించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో జిమ్‌లో గంటల తరబడి వర్కౌట్స్ చేసేదాన్నని, కానీ ఆశించిన ఫలితం మాత్రం కనిపించలేదని చెప్పింది.

సాధారణంగా ఎక్కువగా వ్యాయామం చేస్తే శరీరం మరింత సన్నబడుతుందని చాలామంది అనుకుంటారు. అయితే తాప్సీ మాత్రం తన అనుభవం ద్వారా మరో నిజాన్ని వెల్లడించింది. అతిగా వర్కౌట్స్ చేస్తే శరీరం నీటిని బయటకు పంపకుండా నిల్వ ఉంచుకోవడం ప్రారంభిస్తుందని.. దాంతో పొట్ట దగ్గర ఉబ్బినట్టుగా కనిపించే అవకాశం ఉంటుందని వివరించింది. ఈ విషయం చాలా మంది మహిళలు గుర్తుంచుకోవాలని సూచించింది.

తర్వాత న్యూట్రిషనిస్ట్‌ను సంప్రదించినప్పుడు అసలు విషయం తెలిసిందని తాప్సీ చెప్పింది. మహిళల పునరుత్పత్తి అవయవాలను రక్షించేందుకు పొట్ట కింది భాగంలో కొంత కొవ్వు, నీరు ఉండటం సహజమని.. అది శరీరానికి అవసరమైన రక్షణ కవచమని వివరించారని తెలిపింది. దాన్ని పూర్తిగా తగ్గించాలనే ప్రయత్నం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదని వెల్లడించింది.

సోషల్ మీడియాలో కనిపించే పర్ఫెక్ట్ ఫొటోలు చూసి తమ శరీరంపై ఒత్తిడి పెట్టుకోవద్దని తాప్సీ సూచించింది. ప్రతి మహిళ తన శరీర అవసరాలను అర్థం చేసుకుని గౌరవించాలని, కొన్ని మార్పులు సహజమేనని చెప్పింది.

ఇక సినిమాల విషయానికొస్తే.. తాప్సీ ఇటీవల నటించిన చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. సినిమా సంగతి ఎలా ఉన్నా.. ఫిట్‌నెస్‌పై ఆమె చెప్పిన ఈ నిజాయితీ మాటలు మాత్రం ఇప్పుడు చాలామందిని ఆలోచింపజేస్తున్నాయి.

