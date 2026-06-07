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Taapsee Pannu:హీరోయిన్లకే ఎందుకు అలా... సినీ ఇండస్ట్రీపై తాప్సీ పన్ను సంచలన వ్యాఖ్యలు

Written ByVishnupriya
Published: Jun 07, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:03 AM IST

Taapsee Pannu:వెండితెరపై గ్లామర్ హీరోయిన్‌గా కెరీర్ ప్రారంభించి, అనంతరం తన నటనతో ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించిన బాలీవుడ్ నటి తాప్సీ పన్ను మరోసారి తన వ్యాఖ్యలతో వార్తల్లో నిలిచారు. సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉండటానికి గల కారణాలను వెల్లడించిన ఆమె, సినీ పరిశ్రమలో హీరోయిన్లపై కొనసాగుతున్న వయసు వివక్షపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

 

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తాప్సీ ఇంటర్వ్యూ

తాజా ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన తాప్సీ పన్ను.. సోషల్ మీడియా ప్రపంచంలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్‌గా ఉండాలనే ఒత్తిడి తనను మానసికంగా అలసటకు గురిచేసిందని తెలిపారు. ప్రతి రోజు కొత్త ట్రెండ్స్‌ను ఫాలో అవడం, నిరంతరం ఆన్‌లైన్‌లో కనిపించాల్సిన పరిస్థితి వల్ల వ్యక్తిగత జీవితానికి సమయం దొరకడం లేదని పేర్కొన్నారు. అందుకే గత ఏడాది నుంచి సోషల్ మీడియాకు కొంత దూరంగా ఉంటున్నట్లు వెల్లడించారు.  

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బాలీవుడ్ వార్తలు

ప్రస్తుతం తాప్సీ  గాంధారి అనే చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. అయితే సోషల్ మీడియాను పూర్తిగా వదిలేయలేదని, అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే ఉపయోగిస్తున్నానని స్పష్టం చేశారు. తన మనశ్శాంతి కోసం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం తనకు ఎంతో ఉపశమనం ఇచ్చిందన్నారు.ఇక సినీ పరిశ్రమలో హీరోయిన్లు ఎదుర్కొనే ప్రధాన సమస్యల గురించి మాట్లాడిన తాప్సీ.. ముఖ్యంగా వయసు ఆధారంగా అవకాశాలు తగ్గించడం పట్ల అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. మంచి గుర్తింపు రావడానికి తనకు చాలా సంవత్సరాలు పట్టిందని, తీరా కెరీర్‌లో స్థిరపడే సమయానికి ముప్పై ఏళ్లు దాటిపోయాయని చెప్పారు.  

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తాప్సీ పన్ను

వయసు పెరిగేది హీరోయిన్లకేనా? హీరోలకు పెరగదా?  అంటూ ఆమె ప్రశ్నించారు. పురుష నటులు ఏ వయసులోనైనా రొమాంటిక్ పాత్రలు చేస్తుంటారని, కానీ మహిళా నటులకు మాత్రం వయసు ఆధారంగా అవకాశాలు తగ్గించడం సరైన విధానం కాదన్నారు. ఈ పరిస్థితి కేవలం బాలీవుడ్‌లోనే కాకుండా టాలీవుడ్ సహా దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమల్లో కూడా ఉందని పేర్కొన్నారు.  

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తాప్సీ వ్యాఖ్యలు

తన ఫిట్‌నెస్ గురించి మాట్లాడుతూ ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. చదువుకునే రోజుల్లో బరువు తగ్గాలనే ఉద్దేశంతో వ్యాయామం ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు. అయితే ప్రస్తుతం కేవలం ఆరోగ్యంగా ఉండటానికే వ్యాయామం చేస్తున్నానని చెప్పారు. గ్లామర్ పాత్రలు ఇప్పుడు పెద్దగా రావడం లేదని, అందుకే వాటి కోసం ప్రత్యేకంగా కష్టపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదంటూ సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.  

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సినీ పరిశ్రమలో వయసు వివక్ష

కాగా, తాప్సీ సినీ కెరీర్‌కు బలమైన పునాది వేసింది తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమే. 2010లో దర్శకేంద్రుడు కె. రాఘవేంద్రరావు తెరకెక్కించిన  ఝుమ్మంది నాదం సినిమాతో ఆమె హీరోయిన్‌గా పరిచయమయ్యారు. అనంతరం  మిస్టర్ పర్‌ఫెక్ట్ ,  వస్తాడు నా రాజు , మొగుడు ,  దరువు ,  సాహసం  వంటి చిత్రాల్లో నటించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు మరింత చేరువయ్యారు.  

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హీరోయిన్ల అవకాశాలు

ఆ తర్వాత బాలీవుడ్‌లో అడుగుపెట్టి  పింక్, బద్లా, థప్పడ్ వంటి మహిళా ప్రాధాన్యత ఉన్న చిత్రాలతో ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించారు. నార్త్ ఇండియాలో స్టార్ హీరోయిన్‌గా ఎదిగినప్పటికీ, తన సినీ ప్రయాణానికి టాలీవుడ్ అందించిన సహకారాన్ని తాప్సీ ఎప్పుడూ గుర్తుచేసుకుంటూ ఉంటారు.సినీ పరిశ్రమలో మహిళా నటులపై కొనసాగుతున్న ద్వంద్వ ప్రమాణాలపై తాప్సీ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ఆమె వ్యాఖ్యలకు కొందరు మద్దతు తెలుపుతుండగా, మరికొందరు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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Taapsee Pannu comments
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