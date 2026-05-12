/Tabu: సమాజం ఏమనుకుంటే ఏమి.. వయసు ముఖ్యం కాదు.. నాగార్జున 100వ చిత్రం వేళ టబు కీలక వ్యాఖ్యలు!

Tabu:నటి టబు గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా సినీ పరిశ్రమలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న టబు.. ఇప్పటికీ అదే అందం, ఆత్మవిశ్వాసంతో అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఇటీవల ఆమె నటించిన భూత్ బంగ్లా సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ వసూళ్లు సాధించి మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. ఇప్పుడు ఆమె స్లమ్డాగ్: 33 టెంపుల్ రోడ్ అనే తెలుగు సినిమాతో కూడా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
ఇటీవల ప్రముఖ పత్రిక హార్పర్స్ బజార్ ఇండియా ముఖచిత్రంపై టబు కనిపించింది. మూడు వేర్వేరు దుస్తుల్లో ఆమె చేసిన ఫోటోషూట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ప్రతి ఫోటోలోనూ టబు ఎంతో ఆత్మవిశ్వాసంతో కనిపించడంతో అభిమానులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
ఒక ఫోటోలో టబు నలుపు రంగు పొడవైన దుస్తులతో పాటు డెనిమ్ జాకెట్ ధరించి కనిపించింది. మరో ఫోటోలో సాధారణ తెలుపు రంగు దుస్తుల్లో ఎంతో అందంగా కనిపించింది. అలాగే ఎరుపు రంగు నేపథ్యంతో తీసిన మరో ఫోటోలో ఆమె ధరించిన రంగురంగుల దుస్తులు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.View this post on Instagram
ఈ సందర్భంగా టబు తన జీవితంపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది. “సమాజం ఏమనుకుంటుందో కంటే మనసుకు నచ్చినట్టు జీవించడం ముఖ్యం” అని ఆమె చెప్పింది. తన జీవితంలో ఎప్పుడూ ఇతరుల కోసం మారాలని ప్రయత్నించలేదని తెలిపింది. తనకు నచ్చిన నిర్ణయాలనే తీసుకున్నానని చెప్పింది.
ఇక మహిళల గురించి సమాజం త్వరగా అభిప్రాయాలు ఏర్పరుచుకుంటుందని కూడా టబు వ్యాఖ్యానించింది. తాను ఎక్కువగా పార్టీలకు వెళ్లకపోవడంతో చాలామంది తనను ఒంటరిగా ఉండే వ్యక్తిగా భావించారని తెలిపింది. కానీ అది నిజం కాదని స్పష్టం చేసింది.
వయసు గురించి కూడా టబు మాట్లాడింది. “ఒక మహిళ వయసు గురించి చుట్టూ ఉన్నవాళ్లే ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారు. కానీ వయసు పెరగడం సహజం” అని ఆమె చెప్పింది. కాలంతో పాటు అనుభవం, ఆత్మవిశ్వాసం కూడా పెరుగుతాయని తెలిపింది.
ప్రస్తుతం టబు ఫోటోలు మాత్రమే కాదు.. ఆమె చెప్పిన మాటలు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇక ప్రస్తుతం ఈ నటి నాగార్జున వందోవ సినిమాలో నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.