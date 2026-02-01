Tabu shocked in movie event: టబు, అజయ్ దేవ్ గణ్ తో కలిసి మూవీ ఈవెంట్ లో పాల్గొన్నారు. ఇంతలో ఒక లేడీ అభిమాని అక్కడకు వచ్చి బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిలో టబు చాలా అసౌకర్యంకు గురైంది.
ఇటీవల కొంత మంది అభిమానులు హద్దులు దాటి ప్రవర్తిస్తున్నారు. సెలబ్రీటీలు పొరపాటున బైట కన్పిస్తే సెల్పీలు అంటే వారిని వేధిస్తున్నారు. మరికొంత మంది కామాంధులు వారిప్రైవేటు పార్ట్ లను టచ్ చేస్తు పైశాచీక ఆనందంను పొందుతున్నారు. మొత్తంగా ఇలాంటి కోవకు చెందిన ఘటనను తాజాగా... టబు ఎదుర్కొన్నారు.
సీనియర్ నటి గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అక్కర్లేదు. 50 ఏళ్లు దాటిని కూడా ఇప్పటికి పెళ్లి చేసుకొకుండా కుర్రహీరోయిన్లను ఇంకా కూడా తన అందంతో షాక్ ఇస్తుంది. మరోవైపు యువత ఇప్పటికి కూడా టబు అంటే పడిచస్తుంటారు. మొత్తంగా టబు ఇటీవల కొన్ని వివాదాల్లో కూడా ఇరుక్కున్నారు.
ఇటీవల టబు అన్నట్లు మగాడి అవసరం కేవలం బెడ్ రూమ్ లో గదివరకే అన్నారని కొన్ని రూమర్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. దీనిపై చాలా మంది టబును ట్రోల్స్ చేశారు. దీనిపై పెద్ద రచ్చ నడిచింది. చివరకు దీనిపై టబు పీఆర్ టీమ్ రంగంలోకి మరీ క్లారిటీ ఇచ్చుకొవాల్సిన సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది.
టబు తాను ఆవ్యాఖ్యలు చేయాలని స్పష్టం చేశారు. మొత్తంగా గతంలో టబు ఒక మూవీ ఈవెంట్ లో హజరైన వీడియో ఒకటి నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిలో స్టేజీ మీద టబు, అజయ్ దేవ్ గణ్ ఉన్నారు. ఇంతలో ఒక మహిళ అభిమాని టబు దగ్గర ఫోటో దిగేందుకు వచ్చారు. ఆమె వస్తునే టబు పొట్టమీద చెయ్యిపెట్టారు.
ఈ ఘటనతో టబు చాలా షాక్ అయ్యారు. వెంటనే యువతి చెయ్యిని అక్కడి నుంచి నెమ్మదిగా జరిపేశారు. ఆమె ముఖంలో ఒక్కసారిగా చెమటలు వచ్చాయి. మరీ ఆ యువతి కావాలని ఆమె పొట్ట దగ్గర చెయ్యి పెట్టిందో లేదా అనుకొకుండా పెట్టిందో తెలీదు కానీ టబు మాత్రం చాలా అసౌకర్యంకు గురైంది.
అయితే ఈ ఘటన గతంలోనే జరిగిన మరోసారి దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ గామారింది. ఇటీవల నిధి అగర్వాల్, సమంతా పట్ల అభిమానులు అసౌర్యంగా ప్రవర్తించిన విషయం తెలిసిందే. ఇక టబు మూవీస్ విషయానికి వస్తే నాగార్జున 100 వ మూవీలో టబు కన్పించనున్నారని టాక్ వస్తుంది. ఇటీవల నాగార్జున సైతం మాట్లాడుతూ.. టబుతో నిన్నేపెళ్లాడతా, ఆవిడా మావిడే మూవీస్ లు తీశానన్నారు. ఈ మూవీలో ముగ్గురు హీరోయిన్లు ఉండనున్నారు. కానీ టబు నటించడం పై మాత్రం సరైన క్లారిటీ ఇవ్వలేదు.