English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Actress Tabu: 54 ఏళ్ల వయసులో పెళ్లికాకుండానే తల్లి అయిన టబు.!. కూతురిని అందరి ముందే.. షాక్ లో నాగార్జున ఫ్యాన్స్..

Actress Tabu: 54 ఏళ్ల వయసులో పెళ్లికాకుండానే తల్లి అయిన టబు.!. కూతురిని అందరి ముందే.. షాక్ లో నాగార్జున ఫ్యాన్స్..

Tabu introduce her daughter fatima: ఫాతీమా సనాను చూడగానే నటి టబు ఒక్కసారిగా ఎమోషనల్ అయ్యింది. వెంటనే మీడియా అందరికి తన కూతురు అంటూ పరిచయం చేసింది. దీంతో అక్కడి వారు చాలా మంది షాక్ కు గురయ్యారు. అసలు టబుకు పెళ్లి కాలేదు. ఈ కూతురు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని నోరెళ్ల బెట్టారు. మొత్తంగా టబు అంశం ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
 
1 /6

సీనియర్ నటిన టబు గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అక్కర్లేదు. 54 ఏళ్ల వయసు వచ్చిన కూడా ఇప్పటికి కూడా ఏమాత్రంతగ్గని అందం ఆమె సొంతం. అదే విధంగా కుర్రహీరోలకు పోటీని ఇస్తు, యువతకు తన అందంతో చెమటలు పట్టిస్తుంది.  దక్షిణాదితోపాటు ఉత్తరాదిలోనూ టబు తన సత్తా చాటింది.

2 /6

నాగార్జున సరసన నిన్నే పెళ్లాడతా సినిమాతో తెలుగులో విపరీతమైన క్రేజ్ సొంతం చేసుకుంది. అదే విధంగా గతంలో నాగార్జున, టబుకు మధ్య లవ్ ఉందని ప్రచారం జరిగింది. అదే విధంగా ఇద్దరు కూడా అనేక ఈవెంట్లకు చెట్టాపట్టాల్ వేసుకుని వెళ్లడంతో వీరి మధ్య డేటింట్ అంటూ ప్రచారం జరిగింది. ఆ తర్వాత అజయ్ దేవ్ గన్ తో కూడా టబుకు మధ్య కొంత మంది లింక్ లు పెట్టి  వైరల్ చేశారు.

3 /6

54 వయసు వచ్చిన కూడా ఇప్పటి నటి టబు పెళ్లి చేసుకొకుండా సింగిల్గానే ఉన్నారు.  ఈ క్రమంలో తరచుగా తన పెళ్లి వార్తలతో పాటు ఏదో ఒక కాంట్రవర్సీతో టబు నిత్యం హల్ చల్ చేస్తుంటారు. టబు ఇటీవల బెడ్ షేరింగ్ పై చేసిన కామెంట్స్ పెద్ద దుమారంను రాజేసిన విషయం తెలిసిందే.

4 /6

ఈ క్రమంలో తాజాగా..  టబు ఇక్కీస్ ప్రీమియర్ షోకు హజరయ్యారు.ఈ కార్యక్రమంలో అక్కడ ఫాతీమా హజరయ్యారు. అప్పుడు మీడియా అందరి ముందే ఫాతీమా తనకూతురు అంటూ పరిచయం చేశారు. దీంతో అక్కడున్న వారంతా షాక్ అయ్యారు.  

5 /6

 అప్పుడు 1997 లో చాచి 420 మూవీలో తెలుగులో( భామనే సత్యభామనే) నటించినప్పుడు తన కూతురుగా ఫాతీమా సనా చైల్డ్  ఆర్టిస్ట్ గా నటించింది. ఈక్రమంలో ఆమె ఇప్పుడు కన్పించడంతో తన కూతురు అంటూ పరిచయం చేసింది. 

6 /6

దీంతో మొదట షాక్ అయిన అక్కడి వారు మరల .. ఫాతీమా సనాను గుర్తుపట్టి ఫన్నీగా నవ్వేశారు. మొత్తంగా ఈ  ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. అయితే..ఈ విషయం తెలియని కొంతమంది నెటిజన్లు మాత్రం అసలు టబుకు పెళ్లి కాలేదు.. ఈ కూతురు ఎక్కడ నుంచి వచ్చిందని షాక్ అవుతున్నారు. ఆ తర్వాత అసలు విషయం తెలిసి  నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.  

actress tabu Tabu Tollywood Tabu latest news Bollywood Tabu her daughter

Next Gallery

8th Pay Commission Salary Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బొనంజా.. మోదీ సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే ఒకేసారి భారీ మొత్తంలో..!