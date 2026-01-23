English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Railway Station: భారతదేశంలోనే ఎత్తైన రైల్వే స్టేషన్.. మేఘాలలో తేలియాడే అనుభవం, ఎక్కడ ఉందో తెలుసా?

Tallest Railway Station In India:  మనదేశంలో రైలు ద్వారా ప్రయాణం చేసే వారి సంఖ్య కొన్ని లక్షల్లో ఉంటుంది. ప్రతిరోజు కొన్ని వేల రైళ్లు గమ్యస్థానాలకు ప్రయాణికులను చేరుస్తాయి. అతి తక్కువ ధరలోనే సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణం చేయవచ్చు. అయితే మన దేశంలో అత్యంత ఎత్తైన రైల్వే స్టేషన్ ఎక్కడుందో మీకు తెలుసా? ఇది ప్రపంచంలోనే 14 ఎతైన రైల్వే స్టేషన్ కూడా.. ఇక్కడ ప్రకృతి అందాల నడుమ ప్రయాణం చేస్తే మేఘాలలో తేలినట్టుగా ఉంటుంది.
 
 మేఘాల నడుమ.. పర్వత శ్రేణుల మధ్య.. అందమైన ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ రైలు ప్రయాణం చేయడం ఎంతమందికి ఇష్టం ఉండదు. ప్రధానంగా ప్రకృతి ప్రేమికులకు ప్రత్యేకంగా ఈ రైలు ఎక్కి మరి ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. మన దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన రైల్వే స్టేషన్ ఇది.  

 పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని డార్జిలింగ్ కొండల నడుమ ఈ రైల్వే స్టేషన్ ఉంది. అదే ఘూమ్ రైల్వే స్టేషన్. దీని ప్రకృతి సౌందర్యం అంతా ఇంతా కాదు.. ఇది ప్రపంచంలోనే 14వ ఎత్తైన రైల్వే స్టేషన్ కూడా. ఈ రైల్వే రైల్వేస్టేషన్‌ 1891 లో బ్రిటిష్ వారు నిర్మించారు. ఇది సముద్ర మట్టానికి 2258 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంటుంది.  

 అంతేకాదు 1999 లోనే ఈ ఘూమ్ రైల్వే స్టేషన్ కి ప్రపంచ యునెస్కో వారసత్వ గుర్తింపు లభించింది. డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వేలో భాగం. దీన్ని నిటారుగా కూడా నిర్మించారు. దీంతో ఇబ్బందులు కూడా లేవు. అప్పట్లో డార్జిలింగ్ ప్రయాణం ఐదు రోజులు పట్టేది.  

 ఈ రైల్వే నిర్మాణం తర్వాత కేవలం రెండు రోజుల్లోనే సులభంగా ప్రయాణం చేయవచ్చు. ఈ రైల్వేస్టేషన్ డార్జిలింగ్ నుంచి దాదాపు 7 కిలోమీటర్లు దూరంలో ఉంది. ఇక్కడ పర్వతాల గుండా చేసే రైలు ప్రయాణం అద్భుతం. మేఘాల మధ్యలో నుంచి వెళ్తున్న అనుభవం కలుగుతుంది.   

ఘూమ్‌ రైల్వే స్టేషన్ ముందు ఎత్తైన కొండల్లో ప్రయాణం చేయడానికి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడేవారు. ప్రధానంగా పడవలు, ఎడ్ల పండ్లు, పల్లకిలు కూడా అవసరం అయ్యాయి. ఈ రైల్వే ప్రయాణం తర్వాత వారికి ఎంతగానో ఉపశమనంగా ఉంది.  

ఈ అందమైన రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరలో ఒక మ్యూజియం కూడా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఎక్కువ శాతం మంది టూరిస్టులు కూడా ఈ రైల్వే స్టేషన్ వచ్చి సందర్శిస్తుంటారు. ఇక్కడ ఆసక్తికరమైన పెయింటింగ్లతో పాటు హస్తకళాలు కూడా సజీవంగా ఉన్నాయి. ఐరన్ షేర్ప హెరిటేజ్ రన్ వంటి కార్యక్రమాలు కూడా ఇక్కడ నిర్వహిస్తారు.

