Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Sreemukhi: మొగుడితో బెడ్ మీద ఉండాలి కానీ.. శ్రీముఖి బెడ్ మీద వాటితో ఉంటుంది: తమన్నా

Sreemukhi: మొగుడితో బెడ్ మీద ఉండాలి కానీ.. శ్రీముఖి బెడ్ మీద వాటితో ఉంటుంది: తమన్నా

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 07, 2026, 02:59 PM IST|Updated: May 07, 2026, 02:59 PM IST

Sreemukhi:ప్రముఖ ఛానల్ లోని ఒక పాపులర్ షోలో యాంకర్ శ్రీముఖికి సంబంధించిన ఒక విషయం ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆకట్టుకుంటుంది. ఆదివారం విత్ స్టార్ మా పరివారం అనే ఈ ప్రోగ్రాం నుంచి తాజాగా విడుదలైన కొత్త ప్రోమో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈసారి షోకు బిగ్‌బాస్ ఫేమ్ తమన్నా సింహాద్రి ప్రత్యేక అతిథిగా వచ్చింది.

Star Maa show1/6

తమన్నా సింహాద్రి, శ్రీముఖి ఇద్దరూ బిగ్‌బాస్ షో ద్వారా మంచి స్నేహితులయ్యారు. బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో కొద్ది రోజులే కలిసి ఉన్నప్పటికీ వారి మధ్య మంచి అనుబంధం ఏర్పడింది. అప్పటి నుంచి ఇద్దరూ ఒకరికి ఒకరు ఎంతో సపోర్ట్‌గా నిలుస్తున్నారు. తమన్నా ఇప్పటికే చాలా ఇంటర్వ్యూల్లో శ్రీముఖి గురించి గొప్పగా మాట్లాడింది.  

Bigg Boss Telugu2/6

తాజా ప్రోమోలో కూడా శ్రీముఖి తన జీవితంలో ఎంత ముఖ్యమో తమన్నా చెప్పింది. తన జీవితంలో కష్టకాలంలో శ్రీముఖి ఎంతో అండగా నిలిచిందని భావోద్వేగంగా చెప్పింది. కరోనా తర్వాత అవకాశాలు తగ్గిపోయిన సమయంలో తాను తీవ్ర నిరాశలో ఉన్నానని, ఆ సమయంలో శ్రీముఖి తనను హైదరాబాద్‌కు రమ్మని చెప్పి సహాయం చేసిందని తెలిపింది.  

Sreemukhi3/6

ప్రోమో ప్రారంభంలో తమన్నా, శ్రీముఖితో కలిసి స్టేజ్‌పై డ్యాన్స్ చేసింది. తర్వాత ఆమె ఒక చిన్న గిఫ్ట్ తీసుకొచ్చానని చెప్పింది. దానికి శ్రీముఖి సరదాగా స్పందించడంతో అక్కడున్నవాళ్లు నవ్వులు పూశారు. తర్వాత తమన్నా తీసుకొచ్చిన బాక్స్‌ను ఓపెన్ చేయగా అందులో పెద్ద టెడ్డీ బేర్ కనిపించింది. దానితో శ్రీముఖి సరదాగా ఆడుకుంది.  

Sreemukhi emotional video4/6

ఈ సమయంలో తమన్నా చేసిన కామెంట్స్ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాయి. “ఈ టైంలో మొగుడితో ఉండాలి కానీ.. శ్రీముఖి బెడ్ మొత్తం టెడ్డీ బేర్‌లతో నిండిపోతుంది” అని చెప్పడంతో అక్కడున్నవాళ్లు నవ్వేశారు. శ్రీముఖి కూడా ఆ మాటలకు షాక్ అయినట్టు కనిపించింది.  

Aadivaram With Star Maa Parivaaram5/6

తర్వాత అవినాష్ అడిగిన ప్రశ్నకు తమన్నా చాలా ఎమోషనల్ అయింది. “బిగ్‌బాస్ నాకు ఇచ్చిన గొప్ప గిఫ్ట్ శ్రీముఖి. నాకు ఒక సొంత ఇల్లు ఉండాలని అనుకున్నప్పుడు కూడా సహాయం చేస్తానని చెప్పింది” అని తెలిపింది. మాటలు చెప్పేవాళ్లు చాలా మంది ఉంటారని, కానీ ఆ మాట నిలబెట్టుకునే వారు చాలా తక్కువమంది అని చెప్పింది.  

Tamanna Simhadri6/6

తమన్నా మాట్లాడుతుండగా ఆమె కంటతడి పెట్టుకుంది. వెంటనే శ్రీముఖి ఆమెను ఓదార్చింది. “నేను చేసినది పెద్ద విషయం కాదు. తమన్నా కోసం ఎప్పుడూ ఉంటాను” అని చెప్పింది. ఈ మాటలు విన్న ప్రేక్షకులు కూడా ఎమోషనల్ అయ్యారు.ప్రస్తుతం ఈ ప్రోమో సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవుతోంది.

Tags:
Sreemukhi
Tamanna Simhadri
Aadivaram With Star Maa Parivaaram
Sreemukhi emotional video
Tamanna Simhadri friendship
Bigg Boss Telugu

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Operation Arunareddy: నిజాయితీ జర్నలిస్టుల కథతో వస్తున్న ‘ఆపరేషన్ అరుణారెడ్డి’..

Operation Arunareddy: నిజాయితీ జర్నలిస్టుల కథతో వస్తున్న ‘ఆపరేషన్ అరుణారెడ్డి’..

Posani Krishna Murali11 min ago
2

AP Govt Jobs: నిరుద్యోగులకు భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. 3,220 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ప్రకటన

Govt jobs19 min ago
3

భారత క్రికెట్‌లో విషాదం..విరాట్ కోహ్లీ టీమ్‌మేట్ అమన్‌ప్రీత్ గిల్ మృతి..

Amanpreet Singh Gill1 hr ago
4

ప్రకృతి వింత.. ఆవు పాలు తాగుతున్న కింగ్ కోబ్రా.. షాక్ అవుతున్న నెటిజన్లు!

Viral video1 hr ago
5

OnePlus 16 ప్రభంజనం.. 200MP కెమెరా, 9000mAh బ్యాటరీతో స్మార్ట్‌ఫోన్ కొత్త రికార్డు!

OnePlus 16 Leaks1 hr ago