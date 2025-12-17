Tamannaah: ఏజ్ పెరిగిన కుర్ర భామలకు గట్టి పోటీ ఇస్తున్న తమన్నా.. లేటెస్ట్ పిక్స్ వైరల్..

Tamannaah: తమన్నా.. ఉత్తారాదికి చెందినది అయినా.. దక్షిణాది సినీ ఇండస్ట్రీలో టాప్ హీరోయిన్ గా జెండా పాతింది. అంతేకాదు టాలీవుడ్ లో యంగ్ హీరోల నుంచి సీనియర్ హీరోల సరసన నటించి మెప్పించింది. సినీ ఇండస్ట్రీలో కొత్త భామలు వస్తోన్న ఈ అమ్మడి ఇమేజ్ మాత్రం ఏ మాత్రం తగ్గడం లేదు.
తమన్నా హాట్ హాట్ .. తమన్నాప్రస్తుతం సినిమాల్లో హీరోయిన్ గానే కంటే ఐటెం భామగా ఎక్కువగా రచ్చ చేస్తోంది. అంతేకాదు ఓ వైపు సినిమాలు.. మరోవైపు ఐటెం సాంగ్స్.. ఇంకోవైపు వెబ్ సిరీస్ లతో అలరిస్తూ చేతి నిండా ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ లతో బిజీగా ఉంది. ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలివాలి. కానీ తమన్నా.. ముందుగా సౌత్ లో గెలిచి ప్రస్తుతం నార్త్ సినీ ఇండస్ట్రీలో రచ్చ చేస్తోందితమ్మూ బేబి. హీరోయిన్ గా 20 యేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న తమ్మూ ఇప్పటికీ అదే అందంతో ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తోంది.
తమన్నా ఫస్ట్ మూవీ.. తమన్నా మంచు మనోజ్ కథానాయకుడిగా నటించిన 'శ్రీ' చిత్రంతో తెలుగులో అరంగేట్రం చేసింది. ఈ సినిమా కంటే ముందు హిందీలో 'చాంద్ సే రోషన్ చెహ్రా' మూవీ చేసింది.ఫస్ట్ మూవీ గురించి ప్రేక్షకులకు అంతగా తెలియదు. కానీ తమ్మూ బేబి మాత్రం కథానాయికగా వచ్చిన ఆఫర్స్ ను వచ్చినట్టు అంగీకరించి టాప్ లీగ్ లోకి వెళ్లింది. ఆ తర్వాత శేఖర్ కమ్ముల డైరెక్షన్ లో వచ్చిన 'హ్యాపీ డేస్' చిత్రంతో మిల్కీ బ్యూటీ దశ తిరిగింది.
తమన్నా.. మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా.. తన యాక్టింగ్ కంటే తన గ్లామర్ తోనే ప్రేక్షకుల్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. సినీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి రెండు దశాబ్దాలు పూర్తి చేసుకొని ఇప్పటికీ హీరోయిన్ గా.. ఐటెం భామగా అలరించడం మాములు విషయం కాదు. ప్రస్తుతం సింగిల్ గానే లైఫ్ ను లీడ్ చేస్తోంది.
తమన్నా మ్యారేజ్.. ఇరవై యేళ్లుగా సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలో కథానాయికగా అలరిస్తోన్న తమన్నా.. వచ్చే యేడాది తన లవర్ విజయ్ వర్మను పెళ్లి చేసుకోవచ్చనే వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఆ మధ్య లస్ట్ స్టోరీస్ 2 వెబ్ సిరీస్ లో విజయ్ వర్మతో తమన్నా అన్ని హద్దులు చెరిపేసి కుర్రవాళ్లకు నిద్ర లేకుండా చేసింది. గత కొన్నేళ్లుగా వీళ్లిద్దరు ఏదైనా సినీ ఫంక్షన్స్ లో చెట్టాపట్టాలేసుకొని తిరుగుతున్నారు.
తమన్నా - భోళా శంకర్.. తమన్నా సినిమాల విషయానికొస్తే.. 2023లో చిరంజీవితో చేసిన 'భోళా శంకర్, బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ తో అందుకుంది. ఈ సినిమా తమన్నా కెరీర్ కు పెద్దగా ఉపయోగపడింది లేదు. అటు రజినీకాంత్ ‘జైలర్’తో పాటు స్త్రీ 2 చిత్రంలో ఐటెం సాంగ్ లో అలరించింది. ఈ చిత్రాలు మంచి విజయం సాధించాయి. ఈ యేడాది ‘ఓదెల 2’లో లీడ్ రోల్లో నటించింది. అటు రెయిడ్ 2 మూవీలో ఐటెం సాంగ్ లో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది.