Tamannaah Bhatia: తమన్నాను మోసం చేసిన బెస్ట్ ఫ్రెండ్.. ఆమె బాయ్ ఫ్రెండ్ ను ఆమె నుంచి దూరం చేసి మరి టార్చర్..!

Tamannaah Best Friend : తమన్నా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగింది. ఇప్పటికీ కూడా తమన్నకు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎంతోమంది అభిమానులు ఉన్నారు. కానీ ఈ హీరోయిన్ గత కొద్దిరోజులుగా ఎక్కువగా బాలీవుడ్ సినిమాలపై దృష్టి మళ్లించింది. అందుకు తగ్గట్టుగానే అక్కడ సినిమాలతో పాటు వెబ్ సిరీస్ చేసింది..
తమన్నా సినిమాలతో పాటు ఈమధ్య తన పర్సనల్ లైఫ్ వల్ల కూడా వార్తల్లో నిలుస్తూ వచ్చింది. ముఖ్యంగా తమన్నా స్టార్ స్టేటస్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న తరుణంలోనే విజయ్ వర్మతో తన ప్రేమను ప్రకటించింది.
నాని హీరోగా వచ్చిన ఎంసీఏ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన నటుడు విజయవర్మ. ఇతను బాలీవుడ్ లో ఎన్నో సినిమాలు అలానే వెబ్ సిరీస్ లో నటించారు. ఇక లాస్ట్ స్టోరీస్ 1 లో తమన్నా, విజయ్ వర్మతో కొన్ని మితిమీరిన సీన్స్ లో కూడా నటించింది.
వీరిద్దరి ప్రేమ ఎన్నో రోజులు కొనసాగక కొద్ది రోజుల క్రితమే అధికారిక ప్రకటన కూడా చేశారు. ఇక వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోబోతారు అనుకున్న తరుణంలో వీరిద్దరూ విరిపోయి అందరికి షాక్ ఇచ్చారు. ఉన్నట్టుంది వీరిద్దరికీ బ్రేకప్ అయ్యింది అనే వార్తలు జోరు అందుకున్నాయి.
ఇద్దరూ కూడా ఇన్ డైరెక్ట్ గా వీరిద్దరి బ్రేకప్ ని సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలిపారు. ఈ క్రమంలో వీళ్ళిద్దరి బ్రేకప్ కి గల కారణం ఏమిటి అని అప్పట్లో అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత అసలు విషయం బయటకు వచ్చింది.
విజయ్ వర్మ హీరోయిన్ ఫాతిమా సనా షేక్ని ప్రేమించడం వల్లే తమన్నకు దూరమయ్యారు అని వినిపించింది. ఫాతిమా షేక్ తమన్నకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్.. అయితే తమన్నానే విజయ్ వర్మకు ఆమెని పరిచయం చేసింది అనే వార్తలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి…
ఇలా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఏ కదా అని బాయ్ ఫ్రెండ్ కి పరిచయం చేస్తే.. ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి తమన్నకు ఫైనల్ గా బ్రేకప్ చెప్పేసారు. దీంతో పాపం తమన్నకు ఇదేం టార్చర్ అంటూ అందరూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. మరోపక్క విజయవర్మ అలానే ఫాతిమా సనా షేక్ కలిసి ఒక సినిమాలో కూడా కనిపించనున్నారు.