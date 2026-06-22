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Tamannaah Bhatia: మాజీ ప్రేమికులతో కలిసిపోయిన మిల్కీ బ్యూటీ.. చేతిలో చేయి వేసుకొని నడుస్తూ కనిపించిన తమన్నా-విజయ్ వర్మ!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 22, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:49 AM IST

Tamannaah Marriage:సినీ ఇండస్ట్రీలో ప్రేమలు, బ్రేకప్‌లు చాలా సాధారణంగా కనిపిస్తుంటాయి. అయితే విడిపోయిన తర్వాత మళ్లీ కలిసి కనిపించడం మాత్రం చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది. ఇప్పుడు అలాంటి చర్చే ప్రముఖ నటి తమన్నా భాటియా, నటుడు విజయ్ వర్మ గురించి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

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తమన్నా విజయ్ వర్మ బ్రేకప్

కొంతకాలంగా ప్రేమలో ఉన్న తమన్నా, విజయ్ వర్మ జంట బాలీవుడ్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా నిలిచింది. ఇద్దరూ తమ సంబంధాన్ని దాచకుండా పలుమార్లు కలిసి కనిపించారు. పలు ఇంటర్వ్యూల్లో కూడా ఒకరిపై ఒకరు అభిమానాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఇక ఆ తర్వాత మీడియా ముందు అఫీషియల్ గానే వాళ్ల ప్రేమను చెప్పేశారు. అయితే దాదాపు రెండు సంవత్సరాల పాటు కొనసాగిన వారి ప్రేమ ప్రయాణం ముగిసిందని గత కొన్ని నెలలుగా వార్తలు వస్తున్నాయి.  

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తమన్నా లేటెస్ట్ న్యూస్

బ్రేకప్ తర్వాత తమన్నా తన సినిమాలపై దృష్టి పెట్టగా, విజయ్ వర్మ కూడా తన ప్రాజెక్ట్‌లతో బిజీగా మారాడు. మరోపక్క విజయ్ వర్మ ఇంకో హీరోయిన్ ని ప్రేమిస్తున్నారు అన్న వార్తలు కూడా వచ్చాయి. అయితే వీరిద్దరూ తమ వ్యక్తిగత జీవితంపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయకపోయినా, విడిపోయారనే వార్తలు మీడియాలో విస్తృతంగా ప్రచారం అయ్యాయి.  

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విజయ్ వర్మ లేటెస్ట్ న్యూస్

అయితే తాజాగా ఈ మాజీ ప్రేమికులు మరోసారి కలిసి కనిపించడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియోలో తమన్నా, విజయ్ వర్మ కలిసి నడుచుకుంటూ కనిపించారు. అంతేకాకుండా విజయ్ చేతిని పట్టుకుని తమన్నా ఒకే కారులో ఎక్కడం అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించింది.  

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తమన్నా ప్రేమ కథ

ఈ వీడియో బయటకు రావడంతో “ఇద్దరూ మళ్లీ కలిసిపోయారా?”, “ప్రేమకు మరో అవకాశం ఇచ్చారా?” అంటూ అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు చేస్తున్నారు. కొందరు అభిమానులు ఈ జంట మళ్లీ ఒక్కటైతే సంతోషమేనని అభిప్రాయపడుతున్నారు. అంతేకాకుండా కొంతమంది ఇక పెళ్ళే మిగిలింది తమన్నా పెళ్లి ఎప్పుడు.. అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.  

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తమన్నా విజయ్ వర్మ

ఇక విజయ్ వర్మ ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో సోషల్ మీడియా గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం ఆన్‌లైన్‌లో వచ్చే వ్యక్తిగత విమర్శలు, తప్పుడు ప్రచారాలు ఎక్కువయ్యాయని ఆయన అన్నారు. అందుకే కొంతకాలం మీడియాకు దూరంగా ఉండాలని భావించినట్లు వెల్లడించారు. తన జీవితంపై వచ్చే పుకార్లు, ఊహాగానాలు కొన్నిసార్లు ఇబ్బందిగా మారుతాయని కూడా చెప్పారు.అయితే తమన్నా, విజయ్ వర్మ నిజంగానే మళ్లీ ప్రేమలో పడ్డారా లేదా అనేది ఇంకా స్పష్టంగా తెలియాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియో మాత్రం బాలీవుడ్‌లో కొత్త చర్చకు తెరతీసింది. వీరిద్దరి నుంచి అధికారిక ప్రకటన వస్తేనే అసలు విషయం బయటపడే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం అభిమానులంతా అదే కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.

TAGS:
Tamannaah Bhatia
Vijay Varma
Tamannaah Vijay Varma reunion
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