/Tamannaah Bhatia : బోల్డ్ సినిమా ఒప్పుకున్న మిల్కీ బ్యూటీ.. 12 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ అలా…!

Tamannaah Bhatia : బాలీవుడ్లో హారర్ థ్రిల్లర్ చిత్రాలకు ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రాగిణి ఫ్రాంచైజీ మరోసారి ప్రేక్షకులను భయపెట్టేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈసారి మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా భాటియా ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తుండటంతో సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. తాజాగా రాగిణి 3 షూటింగ్ అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. ఈ విషయాన్ని తమన్నా స్వయంగా సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించడంతో అభిమానుల్లో ఉత్సాహం నెలకొంది.
తమన్నా తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో Day 01 అని రాసి ఉన్న క్లాప్బోర్డ్ ఫోటోను షేర్ చేస్తూ షూటింగ్ ప్రారంభమైన విషయాన్ని తెలియజేశారు. ఈ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారి, హారర్ సినిమాల అభిమానుల్లో కొత్త ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. ఇప్పటికే దేవి, ఆనందో బ్రహ్మ వంటి చిత్రాల్లో హారర్ కామెడీ జానర్లో మెప్పించిన తమన్నా, ఈసారి పూర్తిస్థాయి సూపర్నేచురల్ హారర్ థ్రిల్లర్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు.
ఈ చిత్రంలో తమన్నాతో పాటు ఆయుష్ శర్మ, జునైద్ ఖాన్, నర్గీస్ ఫక్రీ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. కొత్త తారాగణం, ఆసక్తికరమైన కథ, హారర్ ఎలిమెంట్స్తో ఈ సినిమా ప్రత్యేకంగా నిలవనుందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
2011లో విడుదలైన రాగిణి ఎంఎంఎస్ చిన్న సినిమాగా వచ్చి సంచలన విజయాన్ని సాధించింది. అనంతరం 2014లో వచ్చిన రాగిణి ఎంఎంఎస్ 2 కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. తర్వాత రాగిణి ఎంఎంఎస్ రిటర్న్స్ వెబ్ సిరీస్ కూడా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఇప్పుడు చాలా సంవత్సరాల తర్వాత రాగిణి 3 రూపంలో ఈ ఫ్రాంచైజీ మళ్లీ వెండితెరపైకి రాబోతోంది.
ఈ చిత్రానికి శశాంక్ ఘోష్ దర్శకత్వం వహిస్తుండగా, జాతీయ అవార్డు గ్రహీత సుధాకర్ రెడ్డి యక్కంటి సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు. బాలాజీ మోషన్ పిక్చర్స్, టిప్స్ ఫిల్మ్స్, జై హో మీడియా వెంచర్స్ సంస్థలు సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ముంబైలో తొలి షెడ్యూల్ షూటింగ్ జరుగుతోంది.
తమన్నా లీడ్ రోల్లో నటిస్తుండటంతో ఈ సినిమాను పాన్ ఇండియా స్థాయిలో విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. త్వరలో ఫస్ట్ లుక్, టీజర్, విడుదల తేదీపై అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉంది. హారర్ ఫ్రాంచైజీకి తమన్నా చేరికతో రాగిణి 3పై ప్రేక్షకుల్లో భారీ ఆసక్తి నెలకొంది.