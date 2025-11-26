English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Tamannaah Bhatia: అందం కోసం ఇంజక్షన్స్.. 15 ఏళ్లకే అలా.. తమన్నా ఏం చెప్పిందంటే..!

Tamannaah Bhatia: అందం కోసం ఇంజక్షన్స్.. 15 ఏళ్లకే అలా.. తమన్నా ఏం చెప్పిందంటే..!

Tamannaah: తమన్నా భాటియా దక్షిణ భారత సినిమాల్లోనే కాకుండా.. బాలీవుడ్‌లో కూడా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ప్రముఖ నటి. తమిళం, తెలుగు, హిందీ భాషల్లో ఎన్నో హిట్ చిత్రాల్లో నటించి ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకున్నారు. ముఖ్యంగా తెలుగు సినిమాల ద్వారా ఆమెకు విపరీతమైన అభిమానులు ఉన్నారు. అందమైన రూపం.. సాదాసీదా స్వభావం కారణంగా ఆమెను చాలామంది మిల్కీ బ్యూటీ అని కూడా పిలుస్తారు.
1 /5

ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో తమన్నా అందం గురించి వివిధ రకాల చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఆమె తన శరీర సౌందర్యాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి ఇంజెక్షన్లు వాడుతున్నారనే పుకార్లు వైరల్ అయ్యాయి. ముఖ్యంగా బరువు తగ్గడానికి ఉపయోగించే ఓజెంపిక్ (Ozempic) ఇంజెక్షన్ వాడుతున్నారని.. కొందరు ప్రచారం చేశారు. ఈ వార్తలు చూసిన అభిమానులు కూడా ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు.

2 /5

ఈ విషయంలో తమన్నా స్వయంగా స్పందించారు. “నేను 15 ఏళ్ల వయస్సు నుంచి కెమెరా ముందు ఉన్నాను. అప్పట్లో ఎలా ఉన్నానో ఇప్పటికీ అలాగే ఉన్నాను. దేవుడు నాకు ఇచ్చిన సహజమైన అందమే నా బలం. నేను ఎలాంటి ఇంజెక్షన్లు వాడటం లేదు” అని స్పష్టంగా చెప్పారు. తన గురించి తప్పుడు సమాచారం ప్రచారం చేయొద్దని ఆమె కోరారు.

3 /5

అలాగే ప్రతి మహిళకు శరీరంలో సహజ మార్పులు జరుగుతాయని.  తాను కూడా అందుకు మినహాయింపు కాదని తెలిపారు. ఈ మార్పులను తప్పుగా అర్థం చేసుకుని దుష్ప్రచారం చేయడం బాధ కలిగిస్తుందని అన్నారు.

4 /5

ప్రస్తుతం తమన్నా సినిమాల కంటే వెబ్ సిరీస్‌లలో.. ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నారు. అలాగే కొన్ని ప్రత్యేక గీతాలలో కూడా నటిస్తూ ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తున్నారు. ఇటీవల రెయిడ్-2..సినిమాలో ఒక ఐటెం పాటతో సందడి చేశారు. ఇందులో ఆమె నటనకు మంచి స్పందన వచ్చింది.

5 /5

మొత్తానికి.. తమన్నా గురించి వస్తున్న ఇంజెక్షన్ల వార్తలు కేవలం ఊహాగానాలే. ఆమె తన కష్టపాటు, క్రమశిక్షణ, ఆరోగ్య నియమాల వల్లే అందాన్ని కాపాడుకుంటున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. అభిమానులు కూడా ఈ నిజాన్ని అర్థం చేసుకుని తప్పుడు వార్తలను నమ్మకుండా ఉండటం మంచిదని చెప్పవచ్చు.

Tamannaah Bhatia Tamannaah injections rumours Tamannaah Ozempic clarification Tamannaah beauty secrets Tamannaah interview viral

Next Gallery

No Muhurthams: పెళ్లికానీ జంటలకు గడ్డు కాలం.. మ్యారేజ్ మూహూర్తం కోసం మరో 3 నెలలు వేచి చూడాల్సిందే..