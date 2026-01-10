English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tamannaah Bhatia: పార్టీలో మిల్కీ బ్యూటీ రచ్చ..నిమిషానికి కోటి ఛార్జ్ చేసిన తమన్నా..!

Tamannaah: ప్రస్తుతం తమన్నాకు సంబంధించిన ఒక వార్త తెగ వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ హీరోయిన్ నిమిషానికి ఏకంగా కోటి ఛార్జ్ చేసింది అన్న విషయం ప్రస్తుతం వైరస్ గా మారింది. ఇంతకీ ఇది ఎప్పుడు జరిగింది అనే విషయానికి వెళితే..
 
1 /6

టాలీవుడ్ మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా భాటియా.. ప్రస్తుతం తన కెరీర్‌లో చాలా బిజీగా ఉంది. సినిమాలు.. ఐటం సాంగ్స్.. యాడ్స్..సొంత వ్యాపారాలు అన్నీ కలిపి ఆమె ఆదాయం భారీగా పెరుగుతోంది. గ్లామర్ పాత్రలకే పరిమితం కాకుండా..విభిన్నమైన క్యారెక్టర్లు ఎంచుకుంటూ వరుస ప్రాజెక్టులతో ముందుకెళ్తోంది.

2 /6

ఓవైపు ఐటం సాంగ్స్ చేస్తూనే..మరోవైపు హీరోయిన్‌గా కూడా మంచి అవకాశాలు దక్కించుకుంటోంది. టాలీవుడ్‌తో పాటు బాలీవుడ్‌లో కూడా ఆమెకు వరుస ఆఫర్లు వస్తున్నాయి. నీరజ్ పాండే దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సికందర్ కా ముకద్దర్.. సినిమాలో తమన్నా కీలక పాత్రలో కనిపించబోతోంది. ఈ సినిమాలో అవినాష్ తివారి, జిమ్మీ షర్గిల్‌లతో కలిసి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటోంది. ఇది ఆమె కెరీర్‌కు మరో ప్లస్ అవుతుందని సినీ వర్గాలు అంటున్నాయి.

3 /6

తాజా సమాచారం ప్రకారం.. తమన్నా ఒక్కో ఐటం సాంగ్‌కు భారీ మొత్తంలో పారితోషికం తీసుకుంటుందట. కొన్ని పాటలకు ఆరు కోట్ల వరకు ఛార్జ్ చేస్తోందని టాక్. అలాగే సినిమా పాత్రల కోసం ఆరు నుంచి ఎనిమిది కోట్ల వరకు తీసుకుంటుందనే ప్రచారం కూడా ఉంది. ఇవి కాకుండా యాడ్స్, బ్రాండ్ ప్రమోషన్ల ద్వారా కూడా ఆమెకు మంచి ఆదాయం వస్తోంది.

4 /6

ఇటీవల గోవాలో జరిగిన న్యూ ఇయర్ పార్టీలో తమన్నా సందడి చేసింది. బాహుబలి సహా పాపులర్ బాలీవుడ్ పాటలకు స్టెప్పులు వేసి అక్కడి ప్రేక్షకులను అలరించింది. ఈ ప్రైవేట్ పార్టీలో ఆమె చేసిన డాన్స్ వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆరు నిమిషాల పాటు చేసిన ఈ పర్ఫార్మెన్స్‌కు ఆమె భారీగా ఛార్జ్ చేసిందని సమాచారం. నిమిషానికి కోటి రూపాయల చొప్పున మొత్తం ఆరు కోట్ల వరకు తీసుకుందనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.  

5 /6

అయితే న్యూ ఇయర్ వేడుకలు..ప్రైవేట్ పార్టీల్లో స్టార్ హీరోయిన్లు భారీ రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుని డాన్స్ చేయడం బాలీవుడ్‌లో చాలా కాలంగా ఉన్న సంస్కృతి. అందుకే ఈ విషయం చాలామంది లైట్ తీసుకున్నా, తమన్నా తీసుకుంటున్న రెమ్యునరేషన్స్.. మాత్రం అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం సినిమాలు, పాటలు, పార్టీలతో బిజీగా ఉన్న తమన్నా కెరీర్ ఇంకెంత ఎత్తుకు వెళ్తుందో చూడాలి.  

6 /6

ఇక తమన్నా ఒకప్పుడు తెలుగులో సూపర్ స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పటికి కూడా ఆమెకు మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది. కానీ తెలుగు సినిమాల్లో పెద్ద ఆఫర్లు రాకపోవడంతో.. ఎక్కువగా ఐటెం సాంగ్స్ లేకపోతే వెబ్ సిరీస్ పైనే ఈమె దృష్టి మొత్తం పెడుతోంది. అయితే ఒకటి మాత్రం నిజం తమన్నా హీరోయిన్గా ఎంత రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుందో తెలియదు కానీ.. ఐటెం సాంగ్స్ లో నటించి మాత్రం అంతకన్నా డబల్ లేదా త్రిబుల్ రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటుంది ‌

