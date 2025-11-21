English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tamannaah Bhatia fitness trainer: తమన్నా 40 గ్రాముల ప్రోటీన్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్.. ఫిట్నెస్ ట్రైనర్ ఏం చెప్పారంటే..!

Tamannaah Bhatia protein : ఉదయం లేవగానే మనం తినే ఆహారం మన రోజు మొత్తం మీద చాలా ప్రభావం చూపిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ రోజుల్లో చాలామంది ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెడుతున్నారు. బరువు తగ్గడం, శరీరాన్ని ఫిట్‌గా ఉంచుకోవడం కోసం ప్రోటీన్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం అవసరం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కానీ రోజూ.. సరైన ప్రోటీన్ తీసుకోవడం చాలా మందికి కష్టంగా మారుతోంది.
ఇలాంటి సమయంలో ప్రముఖ నటీమణి తమన్నా భాటియా ఫిట్‌నెస్ ట్రైనర్.. సిద్ధార్థ్ సింగ్ ఒక సులభమైన హై ప్రోటీన్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ రెసిపీని.. పంచుకున్నారు. ఈ ఒక్క బ్రేక్‌ఫాస్ట్ ద్వారానే సుమారు 40 గ్రాముల ప్రోటీన్ అందుతుందని ఆయన తెలిపారు.

ఈ రెసిపీ చాలా ఈజీగా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు:  200 గ్రాముల గ్రీక్ యోగర్ట్  ఒక స్కూప్ వెయ్ ప్రోటీన్  ఫ్రోజెన్ బ్లూబెర్రీస్  కొద్దిగా పైనాపిల్ ముక్కలు

యోగర్ట్.. వెయ్ ప్రోటీన్ కలిపినప్పుడు ఇది ప్రోటీన్ బేస్‌గా పనిచేస్తుంది. బ్లూబెర్రీస్, పైనాపిల్ వంటివి చేర్చడం వల్ల రుచి మాత్రమే కాకుండా శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్లు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు కూడా అందుతాయి. ఈ బౌల్ తింటే ఐస్‌క్రీమ్ లాంటి ఫీలింగ్ కూడా వస్తుందని ట్రైనర్ చెప్పారు. పైనాపిల్ అందుబాటులో లేకపోతే ఏ పండు అయినా వేసుకోవచ్చని కూడా సూచించారు. ముఖ్యంగా ఈ రెసిపీ సమతుల్యంగా ఉండాలి అనే అంశమే ప్రధానమన్నారు.

ఈ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ తిన్న తర్వాత ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయదు. ఇది శరీరానికి ఎనర్జీ ఇస్తుంది, మసిల్స్ బలపడటానికి సహాయపడుతుంది. అలాగే వర్కౌట్స్ చేసే వాళ్లకు ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. కేవలం మంచి ఆహారం తినడం మాత్రమే కాదు..అది రోజూ పాటించడం కూడా చాలా ముఖ్యం. సిద్ధార్థ్ సింగ్ ఎన్నేళ్లుగా ఈ బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌ను తన డైట్‌లో భాగంగా తీసుకుంటున్నానని చెప్పారు. తక్కువ సమయం లో తయారవడం వల్ల ఇది అందరికీ సులభంగా మారుతుంది.

ఉదయం ఆఫీస్‌కు హడావిడి, పిల్లల పనులు. వంట పనుల మధ్య ఎక్కువ సమయం లేకపోయినా ఈ ప్రోటీన్ బౌల్ కేవలం కొన్ని నిమిషాల్లో రెడీ అవుతుంది.  ఆరోగ్యంగా జీవించాలంటే చిన్న చిన్న అలవాట్లతోనే పెద్ద మార్పు సాధ్యమవుతుంది. ఈ హై ప్రోటీన్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ రోజు ఆరంభంలోనే శరీరానికి మంచి బలం ఇస్తుంది. అయితే ఏ డైట్ మొదలుపెట్టినా మీ ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం కూడా ఎంతో అవసరం.

