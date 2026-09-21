Tamannaah Bhatia:తమన్నా భాటియా తన ఫేవరెట్ బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్ ఎవరో చెప్పింది. ప్రస్తుతం బిగ్ బాస్ 20లో కశ్మీరీ సింగర్ ఖాజీ తౌకీర్ తన ప్రత్యేకమైన ప్రవర్తనతో ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాడు. అతని కామెడీ, వింత చేష్టలు సోషల్ మీడియాలో కూడా చర్చకు వస్తున్నాయి. తాజాగా తమన్నా కూడా ఖాజీ గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాలు చెప్పింది.
తమన్నా కొత్త సినిమా ‘ది వాన్: ఫోర్స్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్’ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ఆ సినిమా హీరో సిద్ధార్థ మల్హోత్రాతో కలిసి బిగ్ బాస్ వేదికపైకి వెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా హోస్ట్ సల్మాన్ ఖాన్తో వారు మాట్లాడారు. బిగ్ బాస్ హౌస్లో ప్రస్తుతం ఎవరు ఎక్కువగా తన దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారని అడిగినప్పుడు తమన్నా ఖాజీ తౌకీర్ పేరు చెప్పింది.
తన సోషల్ మీడియా గురించి మాట్లాడుతూ తమన్నా ఆసక్తికరమైన కామెంట్స్ చేసింది. తన ఇన్స్టాగ్రామ్, ఎక్స్ టైమ్లైన్ ఓపెన్ చేస్తే ఎక్కడ చూసినా ఖాజీ వీడియోలే కనిపిస్తున్నాయని చెప్పింది. బిగ్ బాస్కు సంబంధించిన వీడియోల్లో కూడా ఖాజీ ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాడని ఆమె సరదాగా చెప్పింది.
ఖాజీకి సంబంధించిన ఒక ప్రత్యేకమైన క్యాచ్ఫ్రేజ్ కూడా ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది. “ఓవ్వ్! ఐ యామ్ ఏ రాక్స్టార్ బేబీ!” అంటూ అతను చెప్పే డైలాగ్ గురించి తమన్నా ప్రస్తావించింది. ఆ డైలాగ్ ఎలా చెప్పాలో తనకు నేర్పించాలని ఖాజీని అడిగింది. దీంతో ఖాజీ వెంటనే ఆ డైలాగ్ చెప్పడంతో అక్కడ నవ్వులు పూశాయి.
బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఖాజీ చేస్తున్న విన్యాసాలు కూడా ఆసక్తికరంగా మారాయి. కొన్నిసార్లు హౌస్మేట్స్ను భయపెట్టడం, మరికొన్ని సందర్భాల్లో అత్యవసర పరిస్థితి వచ్చినట్లు నటించడం వంటి పనులతో అతను అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాడు. ఇటీవల సల్మాన్ ఖాన్ కూడా ఖాజీ చేసిన ఫేక్ మెడికల్ డ్రామాను సరదాగా అనుకరించారు. సల్మాన్ ఒక్కసారిగా ఛాతీ పట్టుకుని కింద పడిపోయినట్లు నటించడంతో హౌస్మేట్స్ కంగారు పడ్డారు. తర్వాత అది సరదా కోసం చేసిన నటన అని చెప్పడంతో అందరూ నవ్వుకున్నారు.
ఖాజీ తౌకీర్కు గతంలోనే టెలివిజన్లో మంచి గుర్తింపు ఉంది. ‘ఫేమ్ గురుకుల్’ సింగింగ్ రియాలిటీ షో విజేతగా నిలిచిన అతను ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ 20 ద్వారా మరోసారి ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాడు. అతని ప్రత్యేకమైన ప్రవర్తన, కామెడీ కారణంగా తమన్నా కూడా అతనిపై ప్రశంసలు కురిపించింది.