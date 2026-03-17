Tamannaah Bhatia: తమన్నాకు కేరవాన్‌లో ఇడ్లీలు వండి పెట్టిన స్టార్ హీరో.. బయటపడిన నిజం..!

Tamannaah About Star Hero:సినీ పరిశ్రమలో తమన్నా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. సినిమాలతోనే కాకుండా ఐటెం సాంగ్స్, వెబ్ సిరీస్ తో కూడా ఈ హీరోయిన్ మెప్పించింది. ఈ క్రమంలో తాజాగా తమన్నా ఒక తమిళ స్టార్ హీరో గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతూ అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి..
దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా సినీ పరిశ్రమలో కొనసాగుతున్న తమన్నా, తెలుగు, తమిళం, హిందీ సినిమాల్లో నటిస్తూ మంచి గుర్తింపు పొందారు. ఆమె నటనతో పాటు డ్యాన్స్‌కు కూడా అభిమానులు ఉన్నారు.  

ఇటీవల చెన్నైలోని ఒక విశ్వవిద్యాలయంలో జరిగిన కార్యక్రమానికి తమన్నా ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆమె తన సినీ ప్రయాణం గురించి మాట్లాడారు. అలాగే తనతో కలిసి పనిచేసిన కొన్ని ప్రముఖ నటుల గురించి కూడా ఆసక్తికర విషయాలు చెప్పారు.  

తమన్నా మాట్లాడుతూ, తన కెరీర్ ప్రారంభంలో అల్లు అర్జున్‌తో పని చేసిన విషయాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆయన సినిమాల్లో మాత్రమే కాకుండా బయట కూడా చాలా స్టైలిష్‌గా ఉంటారని తెలిపారు. అలాగే అజిత్‌తో కలిసి నటించిన అనుభవాన్ని కూడా ఆమె పంచుకున్నారు. అజిత్‌కు వంట చేయడం అంటే చాలా ఇష్టమని, ఆయన చాలా మంచి మనసున్న వ్యక్తి అని చెప్పారు. అంతేకాకుండా షూటింగ్ సమయంలో ఆ హీరో కేరవాన్‌లో ఇడ్లీలు వండి పెట్టారని చెప్పుకొచ్చింది ఈ హీరోయిన్.  

ఈ సమయంలో అభిమానులు దళపతి విజయ్ గురించి అడగడంతో సభలో ఒక్కసారిగా హర్షధ్వానాలు వినిపించాయి. దీనికి స్పందించిన తమన్నా, విజయ్ చాలా సింపుల్‌గా ఉండే వ్యక్తి అని చెప్పారు. ఆయన చాలా మంచి మనసున్న జెంటిల్‌మన్ అని ప్రశంసించారు.  

అలాగే విజయ్.. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ డ్యాన్స్ గురించి మాట్లాడుతూ, వాళ్లిద్దరి స్టెప్పులను మ్యాచ్ చేయడం చాలా కష్టం అని అన్నారు. పెద్దగా రిహార్సల్స్ లేకుండానే వారు అద్భుతంగా డ్యాన్స్ చేస్తారని చెప్పారు. ప్రస్తుతం తమన్నా చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.

Tamannaah Bhatia Ajith Ajith for Tamannaah Thalapathy Vijay Vijay Trisha rumours Tamannaah about Vijay tamannaah latest comments

