Tamannaah Bhatia Polka Dot Saree Photos: వింటేజ్ లుక్ చీరలు మళ్లీ ట్రెండింగ్లో నిలిచాయి. సిల్క్ చీరలు, పొల్కా డాట్ శారీస్ కూడా మళ్లీ ట్రెండింగ్లో నిలిచాయి. అయితే హీరోయిన్ తమన్నా భాటియా కూడా ఆవరంగులో ఉన్న పొల్కా డాట్ చీర ధరించి గ్లామర్ లుక్ అదిరిపోయింది. తోరని వారి ఈ చీర ధరించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
పాత తరం చీరలే మళ్లీ ట్రెండింగ్ లో నిలిచాయి. ఆవరంగులో ఉన్న చీరను హీరోయిన్ తమన్నా భాటియా ధరించింది. ఆ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. దీనికి స్లీవ్ లెస్ బ్లౌజ్ ధరించి బోల్డ్ లుక్ లో తమన్నా కనిపిస్తోంది.
ఈ చీర వింటేజ్ లుక్ లో ఆధునిక భావనల మేళవింపుతో అందంగా కనిపిస్తోంది. పోల్కా డాట్ శైలి మళ్ళీ పునరావృతం అయింది. ఆవరంగులో కనిపిస్తున్న ఈ చీర పై నలుపు రంగులో చుక్కలు అందంగా కనిపించేలా చేస్తున్నాయి .
దీనికి తగ్గట్టుగా గాజులు, రింగ్స్ కూడా ధరించింది తమ్ము బేబీ. ఇక మిల్కీ బ్యూటీ మళ్లీ టాలీవుడ్ లోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. కొంత కాలంగా బాలీవుడ్ సినిమాలకే పరిమితమైన తమ్ము మళ్లీ టాలీవుడ్ కి రీఎంట్రీ ఇస్తోంది.
మాస్ మహారాజ రవితేజ నటిస్తున్న 'ఇరుముడి' సినిమాతో మళ్లీ టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులను అలరించనుంది. ఈ సినిమాకు శివ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు . ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్టులో తమన్నా స్పెషల్ రోల్ లో కనిపిస్తున్నట్లు సమాచారం. గ్లామర్ కోసం కాకుండా కథపరంగా ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఈ సినిమా డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు.
తమన్నా పూర్తి పేరు తమన్నా సంతోష్ భాటియా.. 1989 డిసెంబర్ 21వ తేదీన ఆమె పుట్టారు. ప్రధానంగా తెలుగు, తమిళ్, హిందీ చిత్రాల్లో మొత్తంగా 89 చిత్రాలు నటించింది. ముంబైలో సింధు ఫ్యామిలీకి చెందిన హీరోయిన్.
తమన్నా మొదటి చిత్రం హిందీలో చాంద్ సా రోషన్ చెహరా 2025లో అరంగేట్రం చేసింది. ఆ తర్వాత 2006లో తెలుగు సినిమాలో 'శ్రీ' చిత్రంలో నటించింది. ఆ తర్వాత కేడీ, హ్యాపీడేస్, కాళిదాసు, బహుబలి వంటి చిత్రాల్లో కూడా నటించింది.
సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉంటుంది తమన్నా భాటియా.ఎప్పటికప్పుడు తన ఫోటోలు షేర్ చేస్తూనే ఉంటుంది. సినిమాలకు మాత్రమే కాకుండా వెబ్ సిరీస్ లో కూడా నటిస్తూ మెప్పిస్తుంది తమన్నా భాటియా.