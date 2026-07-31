/Tamannaah Bhatia: తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్ భర్తతో లిప్ లాక్ చెయ్యాలి అన్న కోరికను బయట పెట్టిన తమన్నా..!

తమన్నా పాత ఇంటర్వ్యూ
అయితే తర్వాత వచ్చిన "లస్ట్ స్టోరీస్ 2" వెబ్ ప్రాజెక్ట్లో మాత్రం తమన్నా తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్నారు. ఇందులో నటుడు విజయ్ వర్మతో కలిసి రొమాంటిక్ సన్నివేశాల్లో నటించారు. ఆ సమయంలో ఈ సన్నివేశాలు ప్రేక్షకుల్లో పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. అదే సమయంలో విజయ్ వర్మతో ఆమె స్నేహం ప్రేమగా మారింది. కొంతకాలం ఇద్దరూ కలిసి కనిపించినప్పటికీ, తర్వాత విడిపోయినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఇదిలా ఉండగా, తమన్నా పాల్గొన్న ఒక పాత టాక్ షో వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మళ్లీ వైరల్ అవుతోంది. ఆ కార్యక్రమంలో హోస్ట్ ఆమెను సరదాగా కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగారు. అందులో భాగంగా, ఒకవేళ తెరపై లిప్లాక్ సీన్ చేయాల్సి వస్తే ఏ హీరోతో చేయాలని అనుకుంటారని ప్రశ్నించారు.