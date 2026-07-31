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Tamannaah Bhatia: తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్ భర్తతో లిప్ లాక్ చెయ్యాలి అన్న కోరికను బయట పెట్టిన తమన్నా..!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 31, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:25 PM IST

Tamannaah Bhatia: స్టార్ హీరోయిన్ తమన్నా భాటియా గురించి సోషల్ మీడియాలో మరోసారి ఆసక్తికరమైన చర్చ మొదలైంది. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఆమె చెప్పిన ఒక వ్యాఖ్య ఇప్పుడు మళ్లీ వైరల్ అవుతోంది. ముఖ్యంగా విజయ్ దేవరకొండ పేరు ప్రస్తావించడంతో అభిమానులు ఈ వీడియోను పెద్ద ఎత్తున షేర్ చేస్తున్నారు.

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విజయ్ దేవరకొండ

తమన్నా దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా సినీ పరిశ్రమలో విజయవంతంగా కొనసాగుతున్నారు. తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో ఎన్నో విజయవంతమైన సినిమాల్లో నటించి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్నారు. గ్లామర్ పాత్రలతో పాటు నటనకు ప్రాధాన్యం ఉన్న పాత్రల్లో కూడా ఆమె మెప్పించారు.  

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తమన్నా వైరల్ వీడియో

కెరీర్ ప్రారంభం నుంచి తమన్నా తెరపై లిప్‌లాక్ లేదా అత్యంత సన్నిహిత సన్నివేశాలకు దూరంగా ఉండేవారు. అలాంటి సన్నివేశాలు ఉన్న కథలు వచ్చినా ఆమె వాటిని ఎక్కువగా అంగీకరించలేదు. ఈ నిర్ణయం గురించి ఆమె గతంలో కూడా పలుమార్లు మాట్లాడారు.  

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తమన్నా పాత ఇంటర్వ్యూ

అయితే తర్వాత వచ్చిన "లస్ట్ స్టోరీస్ 2" వెబ్ ప్రాజెక్ట్‌లో మాత్రం తమన్నా తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్నారు. ఇందులో నటుడు విజయ్ వర్మతో కలిసి రొమాంటిక్ సన్నివేశాల్లో నటించారు. ఆ సమయంలో ఈ సన్నివేశాలు ప్రేక్షకుల్లో పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. అదే సమయంలో విజయ్ వర్మతో ఆమె స్నేహం ప్రేమగా మారింది. కొంతకాలం ఇద్దరూ కలిసి కనిపించినప్పటికీ, తర్వాత విడిపోయినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఇదిలా ఉండగా, తమన్నా పాల్గొన్న ఒక పాత టాక్ షో వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మళ్లీ వైరల్ అవుతోంది. ఆ కార్యక్రమంలో హోస్ట్ ఆమెను సరదాగా కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగారు. అందులో భాగంగా, ఒకవేళ తెరపై లిప్‌లాక్ సీన్ చేయాల్సి వస్తే ఏ హీరోతో చేయాలని అనుకుంటారని ప్రశ్నించారు.  

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విజయ్ దేవరకొండ లిప్‌లాక్ కామెంట్

దానికి తమన్నా నవ్వుతూ విజయ్ దేవరకొండ పేరు చెప్పింది. ఆమె సమాధానం విన్న వెంటనే అక్కడ ఉన్నవారు చప్పట్లతో స్పందించారు. ఆ వీడియో ఇప్పుడు మరోసారి సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. అభిమానులు కూడా ఆ క్లిప్‌ను విస్తృతంగా పంచుకుంటున్నారు.ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, తమన్నా ఇప్పటివరకు విజయ్ దేవరకొండతో ఒక్క సినిమాలో కూడా కలిసి నటించలేదు. ఇద్దరూ ఒకే సినిమాలో కనిపిస్తే ఎలా ఉంటుందనే చర్చ కూడా సోషల్ మీడియాలో సాగుతోంది. భవిష్యత్తులో ఈ జోడీ తెరపై కనిపించే అవకాశం ఉందా అనే ఆసక్తి అభిమానుల్లో కనిపిస్తోంది.

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తమన్నా కిస్ సీన్

ప్రస్తుతం తమన్నా పలు భాషల్లో సినిమాలు, వెబ్ ప్రాజెక్ట్‌లతో బిజీగా ఉన్నారు. మరోవైపు విజయ్ దేవరకొండ కూడా వరుస సినిమాలతో ముందుకు సాగుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తమన్నా పాత వ్యాఖ్యలు మళ్లీ వైరల్ కావడంతో సినీ అభిమానుల దృష్టి మరోసారి ఈ ఇద్దరు నటులపై పడింది. అయితే ఇది పాత ఇంటర్వ్యూలో చేసిన వ్యాఖ్య మాత్రమే అని గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రస్తుతం వీరిద్దరూ కలిసి సినిమా చేయనున్నట్లు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.

TAGS:
Tamannaah Bhatia
Vijay Deverakonda
Tamannaah viral video
Tamannaah old interview
Vijay Deverakonda kiss comment
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