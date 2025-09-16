Tamannaah: బ్లాక్ డ్రెస్ లో క్లీవేజ్ షోతో కుర్రకారుకు హీట్ పుట్టిస్తున్న తమన్నా.. లేటెస్ట్ పిక్స్ చూస్తే తట్టుకోలేరేమో..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tamannaah: తమన్నా.. స్వతహాగా నార్త్  భామ అయినా.. సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలో టాప్ హీరోయిన్ గా తమన్నా సత్తా చాటింది.  కథానాయికగా  ముందుగా సౌత్ ప్రేక్షకులను అలరించిన ఈమె ప్రస్తుతం  ఉత్తరాది ఆడియన్స్ ను మెప్పిస్తోంది. ప్రస్తుతం సినిమాల్లో కథానాయికగా కంటే ఐటెం సాంగ్స్  ఎక్కువ చేస్తోంది.  అంతేకాదు ఓ వైపు సినిమాలు.. మరోవైపు ఐటెం సాంగ్స్.. ఇంకోవైపు వెబ్ సిరీస్ లతో అలరిస్తూ ఇప్పటికీ ఫుల్ బిజీగా ఉంది.  

 
Tamannaah:  ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలివాలి. కానీ తమన్నా.. ముందుగా సౌత్ లో గెలిచి ప్రస్తుతం నార్త్ సినీ ఇండస్ట్రీలో రచ్చ చేస్తోందితమ్మూ బేబి. హీరోయిన్ గా  20 యేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న తమ్మూ ఇప్పటికీ అదే సోయగంతో ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తోంది.    

తమన్నా మంచు మనోజ్ హీరోగా నటించిన 'శ్రీ' మూవీతో సిల్వర్ స్క్రీన్ తెరంగేట్రం చేసింది.ఈ సినిమా కంటే ముందు హిందీలో 'చాంద్ సే రోషన్ చెహ్రా' మూవీతో  పలకరించింది. మొదటి చిత్రం అంతగా అలరించలేదు. కానీ తమ్మూ మాత్రం వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు. తెలుగులో శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో  వచ్చిన 'హ్యాపీ డేస్' చిత్రంతో  మిల్కీ బ్యూటీ వెనుదిరిగి చూసుకోలేదు.  

మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా.. తన యాక్టింగ్  కంటే తన అందచందాల ఒలకబోతతోనే ప్రేక్షకుల్లో గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. సినీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి రెండు దశాబ్దాలు పూర్తైయింది. ఇది కూడా ఓ రికార్డు అని చెప్పాలి. ప్రెజెంట్  సింగిల్ గానే మ్యారేజ్ కాకుండా జీవితాన్ని వెళ్లదీస్తోంది.  ఇన్నేళ్ల కెరీర్ లో దాదాపు అందరి స్టార్ హీరోల సరసన నటించింది.  

ఇరవై యేళ్లుగా  సౌత్  సినీ ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్ గా అలరిస్తోంది తమన్నా. ఈ యేడాది  తన లవర్ విజయ్ వర్మను మ్యారేజ్  చేసుకోవచ్చనే వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆ మధ్య లస్ట్ స్టోరీస్ 2 వెబ్ సిరీస్ లో  విజయ్ వర్మతో హద్దులు చెరిపేసి హీట్ పుట్టించింది. అప్పటి నుంచి ఏదైనా సినీ ఫంక్షన్స్ లో వీరిద్దరు  చెట్టాపట్టాలేసుకొని తిరుగుతున్నారు.    

  తమన్నా సినిమాల విషయానికొస్తే.. 2023లో   చిరంజీవితో చేసిన 'భోళా శంకర్, బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ తో ఈమె ఆశలపై నీళ్లు చల్లింది.  ఈ సినిమా  తమన్నా కెరీర్ కు ఏ మాత్రం యూజ్ కాలేదు. అటు రజినీకాంత్ ‘జైలర్’ చిత్రంలో  ఐటెం సాంగ్ లో అలరించింది. ఈ సినిమాలు మంచి విజయం సాధించాయి.  ఈ యేడాది ‘ఓదెల 2’ తో పాటు రెయిడ్ 2 మూవీలో ఐటెం సాంగ్ లో ప్రేక్షకులను కవ్వించింది.

