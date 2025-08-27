English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tamannaah Bhatia: నిద్ర కూడా పోలేకపోయా.. మొత్తానికి అదే కారణం.. తమన్నా షాకింగ్ స్టేట్మెంట్..


Tamannaah Shocking Revelation
తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే కాకుండా హిందీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో కూడా తన సత్తా చాటుతూ పాన్ ఇండియా హీరోయిన్గా ఎదిగింది తమన్నా. ప్రస్తుతం ఐటమ్ సాంగ్స్ అంటే ఐటమ్ గర్ల్స్ కన్నా కూడా ఎక్కువ తమన్నాపేరే వినిపిస్తూ ఉంది.. ఈ క్రమంలో తాజాగా తమన్నా చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి..
 
1 /5

తెలుగులో అందరూ స్టార్ హీరోస్టో నటించి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది తమన్నా. ముఖ్యంగా సినిమాలకన్నా కూడా ఐటెం సాంగ్స్ ప్రేక్షకులకు మరింత చేరువయ్యింది. 

2 /5

ఇక ఈ మధ్యనే హిందీలో కూడా అడుగుపెట్టి అక్కడ వెబ్ సిరీస్ కూడా చేస్తూ అందరిని ఆకట్టుకుంటుంది. అయితే తమన్నా కొద్ది రోజులు విజయవర్మతో ప్రేమలో ఉండగా ఈ మధ్యనే వీళ్లిద్దరికి బ్రేకప్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. 

3 /5

ఇక ప్రస్తుతం తన సినీ కెరియర్ పైన శ్రద్ధ పెట్టి కొనసాగిస్తుంది ఈ హీరోయిన్. ఈ క్రమంలో తాజాగా తమన్నా చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. 

4 /5

తమన్నా ఫిట్నెస్ వరంగా చాలా జాగ్రత్త తీసుకుంటుంది అన్న సంగతి తెలిసిందే. కానీ తను పడుతున్న ఇబ్బంది గురించి ఈ మధ్య బయట పెట్టింది ఈ హీరోయిన్. “నేను నాలుగు గంటలకే నిద్రలేస్తా. ఆ తర్వాత ఏకంగా 12 గంటల పాటు పనిచేస్తాను. మధ్యలో ఒక నిమిషం కూడా నిద్రపోలేను. నాకు నిజంగానే ఇది చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం,” అంత రోజు తన పడుతున్న ఇబ్బందిని బయటపెట్టింది ఈ హీరోయిన్. 

5 /5

 అంతేకాదు దీన్నే దాదాపు 12 సంవత్సరాల నుంచి ఫాలో అవుతున్నాను అని కూడా చెప్పకు వచ్చింది. ఇక ఉదయం నాలుగు కంటే లేసి.. ఆ తర్వాత నిద్రపోకుండా ఏకంగా 12 గంటలు ..పనిచేయడం అనేది ఎవరికైనా ఆశ్చర్యపరిచే విషయాన్ని.

Tamannaah Bhatia Statement Tamannaah Shocking Revelation Tamannaah Fitness Secrets Tamannaah Sleep Routine Actress Tamannaah News

Next Gallery

Star Actress Casting Couch: ఇష్టం ఉండి.. ఆఫర్ల కోసం పడుకుంటే ఇబ్బంది ఏముంది.. స్టార్ నటి కీలక వ్యాఖ్యలు..