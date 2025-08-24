Tamannaah Bold Role: అలనాటి పోర్న్ స్టార్ బాటలో తమన్నా .. అలాంటి బోల్ చిత్రంలో కనిపించనున్న నటి..!

Tamannaah Movies
తమన్నా ప్రస్తుతం సౌత్ ఇండియాలోనే కాకుండా నార్త్ ఇండియాలో కూడా సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది. తాజాగా ఈ హీరోయిన్ గురించి మరో వార్త వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఇంతకీ ఆ వార్త ఏమిటి తమన్నా ప్రస్తుతం తీసుకున్న షాకింగ్ నిర్ణయం ఏమిటి అన్న విషయాలకు వెళితే..
ఎన్నో రోజులపాటు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగింది తమన్నా. ఇక తమిళంలో కూడా పలు సినిమాల్లో కనిపించిన ఈ హీరోయిన్ ఈ మధ్యనే హిందీలో కూడా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
ముఖ్యంగా సౌత్ లో స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగుతున్న సమయంలోనే.. హిందీలో లాస్ట్ స్టోరీస్ 2 లాంటి బోల్డ్ వెబ్ సిరీస్ లో నటించి అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది. ఈ సిరీస్లో తన మాజీ బాయ్ ఫ్రెండ్.. విజయ్ వర్మతో తమన్నా చేసిన సీన్లు అప్పట్లో అందరిని ఆశ్చర్యపరిచాయి.
అంతేకాకుండా.. పలు ఐటెం సాంగ్స్ లో కూడా నటించి ట్రెండ్ క్రియేట్ చేసింది. ముఖ్యంగా తమన్నా చేసిన కావాలయ్యా, ఆజ్ కి రాత్ .. స్వింగ్ జరా అలాంటి ఐటమ్ సాంగ్స్ ఇప్పటికీ కూడా యూట్యూబ్లో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి.
ఈ క్రమంలో తమన్నా మరొక షాకింగ్ నిర్ణయం తీసుకుంది. అదేమిటంటే ఒకప్పుడు పోర్న్ స్టార్ గా ఉన్న.. సన్నీలియోన్ .. ఆ వృత్తిని వదిలిపెట్టి ఎన్నో రోజులపాటు నటిగా సాగిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు తమన్నా ఈమె బాధలో ప్రయాణిస్తూ.. ఒక బోల్డ్ సినిమాలో నటించబోతోంది.
బాలీవుడ్ లో రానున్న రాగిని ఎంఎంఎస్ 3 చిత్రంలో తమన్నా భాటియా నటించేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిందని వార్త బాలీవుడ్ మీడియాలో తెగ వినిపిస్తోంది. అయితే ఈ సినిమా రెండో భాగంలో సన్నీలియోన్ నటించగా.. ఇప్పుడు ఆమె రూట్ ఫాలో అవుతూ మూడో భాగంలో తమన్నా కనిపించనుంది.