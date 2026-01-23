Tamannaah: ఉదయాన్నే 4 గంటలకు లేచి అతనితో ముచ్చట్లు..12 ఏళ్లగా అతనితోనే.. విజయవర్మకి పెద్ద షాక్..!

Tamannaah at 4 AM: మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నాకి సంబంధించిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో ఆమె చెప్పిన మాటలు… చూసి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ వీడియోలో ఆమె పక్కన ఉన్న అతను చెప్పిన మాటలు కూడా అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. ఇంతకీ ఈ వీడియోలో ఏముంది అన్న విషయానికి వెళితే..
మిల్కీ బ్యూటీ తమన్న గురించి ప్రత్యేక పరిచయాలు అవసరం లేదు. ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి సినిమా ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ప్రత్యేక పేరు తెచ్చుకొని కొనసాగుతోంది. ఇక తమన్నాకు సంబంధించిన ఒక వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతుంది అందరిని ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ వీడియోలో తమన్నా ఉదయాన్నే నాలుగు గంటలకి ఒక అతనితో ముచ్చట్లు పెట్టుకొని కనిపించింది.
ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన వ్యక్తి మరెవరో కాదు. ఆయన పేరు సిద్ధార్థ్ సింగ్. ఆయన తమన్నాకు ఫిజికల్ ట్రైనర్. ఉదయం నాలుగు గంటలకే లేచి తమన్నాతో మాట్లాడుతూ.. ఒక చిన్న ఇంటర్వ్యూ చేశారు. ఆ వీడియోను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్తా వైరల్ అయింది.
ఈ వీడియోలో సిద్ధార్థ్ సింగ్ ప్రశ్నలకు తమన్నా చాలా సింపుల్గా సమాధానాలు ఇచ్చింది. “నువ్వు రోజూ ఎన్ని గంటలకు లేస్తావు?” అని అడగగా, “ఉదయం నాలుగు గంటలకే లేస్తాను” అని చెప్పింది. “4:30కల్లా ట్రైనింగ్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాతే నా రోజు మొదలవుతుంది” అని తెలిపింది. View this post on Instagram A post shared by Siddhartha Singh (@officialsiddharthasingh)
రోజంతా ఎంతసేపు పని చేస్తావు అని అడిగితే, “ఉదయం 8 గంటల నుంచి రాత్రి 12 గంటల వరకు వర్క్ చేస్తుంటాను” అని చెప్పింది. అంత బిజీ షెడ్యూల్లోనూ తెల్లవారుజామున లేవడం కష్టంగా అనిపించదా అని ప్రశ్నించగా, “కన్సిస్టెన్సీ ఉంటే.. కష్టం అనిపించదు” అని క్లియర్గా చెప్పింది.
అంతేకాదు.. సిద్ధార్థ్ సింగ్తో తన పరిచయం గురించి కూడా తమన్నా మాట్లాడింది. “నీకు నేను ఏళ్లుగా తెలుసు?” అని అడగగా, “12 ఏళ్లుగా” అని చెప్పింది. అంతకాలంగా ఒకే టైమ్లో ట్రైనింగ్ చేస్తూ డిసిప్లిన్ పాటిస్తున్నానని తెలిపింది.
ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు తమన్నా ఫిట్నెస్ సీక్రెట్ ఇదేనంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఇందుకే ఆమె ఇప్పటికీ 25 ఏళ్ల అమ్మాయిలా కనిపిస్తుంది..డిసిప్లిన్ ఉంటే ఏజ్ కేవలం నెంబర్ మాత్రమే..అంటూ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఇక తమన్నా ఇంకా అందంగా, ఫిట్గా కనిపిస్తుండటంతో మరిన్ని అవకాశాలు వస్తాయని అభిమానులు అంటున్నారు. ఇటీవల ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంపై వచ్చిన వార్తల నేపథ్యంలో..విజయ్ వర్మకు ఇది నిజంగా పెద్ద షాక్.. తమన్నా మరింత అందంగా మారి మరిన్ని అవకాశాలు సొంతం చేసుకుని ఆయన రి గ్రేట్ అయ్యేలా ఫీల్ చేయడం.. ఖాయం..అంటూ కొందరు కామెంట్లు కూడా చేస్తున్నారు.