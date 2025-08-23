Tamannah: కల్కీ ఫ్యాషన్‌ లెహంగాలో కవ్విస్తోన్న తమన్నా.. రాజసం ఉట్టిపడే దుస్తుల్లో మెరిసిన తార..!

Tamannah Bhatia Photos: తమన్నా భాటియా.. మిల్కీ బ్యూటీ తాజాగా కల్కీ ఫ్యాషన్ కవర్ లెహంగాలో మెరిసిపోయింది. అందాల తార అచ్చం పెళ్లికూతురుగా ఉన్న ఈ ఫోటోలు వైరల్ అవుతూ ఉన్నాయి. తెలుగు, తమిళ, హిందీ చిత్రాలు అలరించిన తమన్నా ఫోటో లుక్ చూద్దాం.
తమన్నా భాటియా 1989 బొంబాయిలో పుట్టి పెరిగింది. సింధు ఫ్యామిలీకి చెందిన తమన్నా పలు తెలుగు, తమిళ, హిందీ చిత్రాల్లో కూడా నటించే అలరించింది. ఆమె హిందీ 'లఫ్ జో మే' అనే ఆల్బమ్ ద్వారా అరంగేట్రం చేసింది.
ఇక తెలుగులో కాళిదాసు, కొంచెం ఇష్టం కొంచెం కష్టం, బద్రీనాథ్, 100% లవ్, ఎందుకంటే ప్రేమంట వంటి పలు చిత్రాల్లో ఆమె నటించింది. తాజాగా ఆమె కల్కి ఫోటో కవర్ కి ఇచ్చిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ ఉన్నాయి
కల్కి ఫ్యాషన్స్ బ్రైడల్ లెహంగాలో చాలా అందంగా కనిపించింది తమన్నా భటియా. ఆమె వేసుకున్న లేహంగా ఇంస్టాగ్రామ్ ఫోటోలు షేర్ చేశారు దీనికి శ్రీలీల కూడా లైక్ చేసింది.
లెహంగాలో తమన్నా అందంగా కనిపించింది మిల్కీ బ్యూటీ అందాలు స్టన్నింగ్ లుక్స్ లో కనిపిస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో ఎప్పటికప్పుడు ఫోటోలు షేర్ చేస్తూనే ఉంటుంది తమ్ము బేబీ తాజాగా షేర్ చేసిన ఫోటోలో రాజసం కూడా ఉట్టిపడుతోంది.
ఇక తమన్నా వేసుకున్న ఈ లెహంగాలో దానికి తగ్గట్టుగా ఆమె జ్యువెలరీ కూడా ధరించింది. హెయిర్ స్టైల్ ఓపెన్ తో పాటు ఆమె ఫోటోలకు ఇచ్చిన ఫోజులు అదుర్స్. అచ్చం ఒక బ్రైడల్ ఫోటోషూట్ వల్ల కనిపించింది.