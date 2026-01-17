Tamannah Glamour: "రొమాన్స్ చేయమని డైరెక్టర్ బలవంతం చేశాడు"..స్టార్ హీరోయిన్ తమన్నా సంచలన వ్యాఖ్యలు..ఏం జరిగిందంటే?

Tamannah On Intimate Scene: టాలీవుడ్ 'మిల్కీ బ్యూటీ' తమన్నా భాటియా ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. తన సుదీర్ఘ సినీ ప్రయాణంలో ఎదురైన ఒక చేదు అనుభవం గురించి ఆమె వెల్లడించారు.
సుమారు రెండు దశాబ్దాలుగా సౌత్, నార్త్ సినీ పరిశ్రమల్లో స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగుతున్న తమన్నా, కెరీర్ ఆరంభం నుండి గ్లామర్ పాత్రలు చేసినప్పటికీ కొన్ని పరిమితులను పాటిస్తూ వచ్చారు. అయితే, ఒకానొక సందర్భంలో ఒక దర్శకుడు తనను ఇబ్బంది పెట్టిన తీరు గురించి ఆమె తాజాగా స్పందించారు.
తమన్నా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఒక సినిమా షూటింగ్ సమయంలో సదరు దర్శకుడు ఆమెను ఒక ఇంటిమేట్ సీన్ (ఏకాంత లేదా రొమాంటిక్ సన్నివేశం) చేయాలని తీవ్రంగా ఒత్తిడి చేశారట. కథకు అది చాలా అవసరమని ఆమెను ఒప్పించే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ, తన వ్యక్తిగత నిర్ణయానికి, విలువలకు విరుద్ధంగా ఉన్న ఆ సన్నివేశంలో నటించడానికి తమన్నా ఏమాత్రం ఒప్పుకోలేదు.
"దర్శకుడు ఎంత ఒత్తిడి చేసినా నేను ఆ సన్నివేశం చేయనని ఖచ్చితంగా చెప్పేశాను. నా నిర్ణయం మార్చుకోలేదు. చివరికి ఆ దర్శకుడే నా వద్దకు వచ్చి క్షమాపణలు చెప్పారు" అని తమన్నా వివరించారు.
తమన్నా ఈ విషయాన్ని ధైర్యంగా బయటపెట్టినప్పటికీ, ఆ దర్శకుడు ఎవరు? అది ఏ సినిమా? అనే వివరాలను మాత్రం వెల్లడించలేదు. దీంతో సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు ఆ దర్శకుడు ఎవరై ఉంటారా అని రకరకాల ఊహాగానాలు మొదలుపెట్టారు.
టాలీవుడ్ నుండి బాలీవుడ్ వరకు: 'శ్రీ' సినిమాతో పరిచయమై 'హ్యాపీడేస్'తో స్టార్డమ్ తెచ్చుకున్న తమన్నా, తెలుగులో దాదాపు అందరు అగ్ర హీరోల సరసన నటించారు.
స్పెషల్ సాంగ్స్ క్రేజ్: ప్రస్తుతం సినిమాల వేగం తగ్గించినా, స్పెషల్ సాంగ్స్ (ఐటెం సాంగ్స్) ద్వారా నేషనల్ వైడ్ సెన్సేషన్ సృష్టిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా 'కావా లయ్య', 'ఆజ్ కీ రాత్' వంటి పాటలు ఆమె క్రేజ్ను అమాంతం పెంచేశాయి.
డిజిటల్ ఎంట్రీ: ప్రస్తుతం ఆమె ఎక్కువగా బాలీవుడ్ ప్రాజెక్టులు మరియు 'లస్ట్ స్టోరీస్ 2' వంటి వెబ్ సిరీస్లపై దృష్టి పెడుతున్నారు. తెలుగులో ఆమె చివరగా నటించిన 'ఓదెల 2' ఆశించిన స్థాయిలో మెప్పించలేకపోయింది.