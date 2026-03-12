Heroine: అతని వల్ల నరకం చూసా.. చాలా ఇబ్బంది పెట్టాడు.. 16 సినిమాలను తిరస్కరించ…జూ.ఎన్టీఆర్ నటి కీలక వ్యాఖ్యలు..!

Star Heroine Controversy : సినిమా ఇండస్ట్రీ అనేది అనేక అనుభవాలతో నిండిన ప్రపంచం. ఇక్కడ కొందరికి మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. మరికొందరు కష్టాలు ఎదుర్కొంటారు. కొందరు సహకారంగా పనిచేస్తే, ఇంకొందరితో పని చేయడం మాత్రం చాలా కష్టం అవుతుంది. ఇలాంటి అనుభవాల గురించి చాలా మంది నటీనటులు అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతుంటారు. తాజాగా తమిళ నటి సోనా కూడా తనకు ఎదురైన ఒక చేదు అనుభవాన్ని వెల్లడించింది.
తమిళ సినిమా రంగంలో కమెడియన్గా మంచి గుర్తింపు పొందిన వడివేలు గురించి అందరికీ తెలిసిందే. ఆయన తమిళంతో పాటు తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ వంటి భాషల్లో కూడా నటించి ప్రేక్షకులను నవ్వించాడు. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా సినీ పరిశ్రమలో కొనసాగుతూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును సంపాదించాడు. ఇటీవల కూడా ఆయన కొన్ని సినిమాల్లో నటిస్తూ ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నాడు.
అయితే తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో నటి సోనా వడివేలు గురించి మాట్లాడింది. తాను వడివేలుతో కలిసి కుశేలన్ అనే సినిమాలో నటించానని చెప్పింది. ఆ సినిమా తెలుగులో కథానాయకుడు పేరుతో విడుదలైన విషయం తెలిసిందే. ఆ చిత్రంలో పని చేసిన సమయంలో తనకు చాలా కష్టమైన అనుభవాలు ఎదురయ్యాయని సోనా తెలిపింది.
వడివేలు ప్రవర్తన వల్ల తాను చాలా ఇబ్బందులు పడాల్సి వచ్చిందని ఆమె చెప్పింది. ఆ సమయంలో తనకు చాలా బాధ కలిగిందని తెలిపింది. ఆ అనుభవం తర్వాత ఆయనతో మళ్లీ కలిసి పని చేయకూడదని తాను నిర్ణయం తీసుకున్నానని కూడా చెప్పింది.
ఇంకా సోనా మాట్లాడుతూ ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని వెల్లడించింది. కుశేలన్ సినిమా తర్వాత వడివేలు భార్య పాత్రలో నటించేందుకు తనకు దాదాపు 16 సినిమాల్లో అవకాశాలు వచ్చాయని చెప్పింది. కానీ డబ్బు కంటే ఆత్మగౌరవం ముఖ్యం అని భావించి ఆ అన్ని అవకాశాలను తిరస్కరించానని తెలిపింది.
వడివేలు గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడాలని తనకు ఇష్టం లేదని కూడా సోనా పేర్కొంది. అతనితో పని చేసిన అనుభవం తర్వాత తనకు మళ్లీ అలాంటి పరిస్థితి రావద్దని అనిపించిందని చెప్పింది. సోనా చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా చర్చకు దారితీశాయి. సినీ అభిమానులు కూడా ఈ విషయంపై తమ అభిప్రాయాలను పంచుకుంటున్నారు.
ఇక సోనా కెరీర్ విషయానికి వస్తే, ప్రారంభంలో ఆమె ఎక్కువగా గ్లామర్ పాత్రల్లో నటించింది. తరువాత కొన్ని ముఖ్యమైన సినిమాల్లో కనిపించింది. తెలుగులో కూడా ఆయుధం, వీడే, విలన్, ఆంధ్రావాలా వంటి సినిమాల్లో నటించి ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది. ప్రస్తుతం ఆమె వ్యాఖ్యలు సినీ వర్గాల్లో పెద్ద చర్చకు కారణమవుతున్నాయి.