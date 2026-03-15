Vijay and Trisha: తమిళనాడు ఎన్నికల వేళ బిగ్ ట్విస్ట్.. మరోసారి వార్తలలో త్రిష, విజయ్.!. మ్యాటర్ తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్.!.

Ec announces 5 states election schedule: కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలకు షెడ్యూల్ ను విడుదల చేసింది. ముఖ్యంగా తమిళనాడు ఎన్నికలపై నెటిజన్లు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో విజయ్ ,త్రిషలపై మరో వార్త నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంది.
కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఐదు రాష్ట్రాలకు అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ ను ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా.. అస్సాం, కేరళ, పుదుచ్చేరిలో ఏప్రిల్ 9న ఎన్నికలు జరుగుతాయి.తమళనాడులో ఏప్రిల్ 23న పోలింగ్ జరగనుంది. ఇక పశ్చిమ బెంగాల్ లో ఏప్రిల్ 23న, ఏప్రిల్ 29న రెండు దశల్లో ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. మే 4 న కౌంటింగ్ తో పాటు అదే రోజు విజయ్ ఫ్యూచర్ కూడా తెలనుంది.
ఈ క్రమంలో తమిళనాడులో ప్రస్తుతం త్రిముఖ పోటీ కన్పిస్తుంది. డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే పాటు టీవీకే విజయ్ పార్టీ కూడా ప్రజల్లో తనదైన శైలీలో పొటిని ఇస్తుంది. మరోవైపు ఇప్పటికే టీవీకే విజయ్ ఇటు రాజకీయ పరంగాను, అటు కుటుంబ తగాదాలతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నారు.
ఎన్నికల ఫలితాలు మే 4న అంటే త్రిష బర్త్ డే రోజున విడుదల కానుండటంతో మరింత చర్చనీయాంశంగా మారింది. విజయ్ సంగీతల డైవర్స్ కేసు చెంగల్పట్టు కోర్టులో April 20th విచారణ జరగనుంది. ఇక తమిళనాడు ఎన్నికలు ఏప్రిల్ 23న జరుగనున్నాయి.
మరోవైపు ఎన్నికల ఫలితాలు మే 4న విడుదల కానున్నాయి. అదే రోజున త్రిష బర్త్ డే కావడంతో అభిమానులు దీనిపై పండగ చేసుకుంటున్నారు. టీవీకే విజయ్ అభిమానులు మాత్రం త్రిష బర్త్ డే రోజున టీవీకే పార్టీ ప్రభంజనం క్రియేట్ చేయడం పక్కా అంటూ నెట్టింట రచ్చ రచ్చ చేస్తున్నారు.
ఆరోజున తప్పకుండా అభిమానులకు విజయ్ దళపతి మంచి గుడ్ న్యూస్ చెప్తారని కూడా భావిస్తున్నారు. గతంలో త్రిష ప్రపంచమంతా వ్యతిరేకంగా ఉన్న నీకు అండగా నేను ఉంటానని పోస్ట్ పెట్టి మరల డిలీట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఆ తర్వాత ఇద్దరు కూడా చెన్నైలో వివాహ రిసెప్షన్ కు ఒకే కారులో మ్యాచింగ్ దుస్తులు వేసుకుని మరీ వచ్చారు.
అంతేకాకుండా దీనిపై పెద్ద దుమారం రాజుకుంది. ఇక విజయ్ సైతం ఇది తన పర్సనల్ వ్యవహరం అని దీనిపై తాను తెల్చుకుంటానని, ప్రజలకు సేవ చేయడం తన ప్రధాన కర్తవ్యమన్నారు. ఎన్డీయేతో పొత్తు ఉండదని ఇప్పటికే విజయ్ స్పష్టం చేశారు. ఈసారి తమిళనాడు ఎన్నికల్లో యువత కీ రోల్ ప్లేచేస్తారని చెప్పుకొవచ్చు. రాష్ట్రంలో మొత్తం 5.67 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఉండగా, అందులో 12.51 లక్షల మంది 18-19 ఏళ్ల వయసున్న నూతన ఓటర్లున్నారు. దీంతో ప్రస్తుతం అందరి నజర్ తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాలపై ఉందని చెప్పుకొవచ్చు.