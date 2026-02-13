English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Women Beneficiaries: మహిళలకు బంపర్ జాక్‌పాట్.. ఎన్నికల వేళ వారి అకౌంట్‌లో ఏకంగా రూ. 5000లు జమా.. డిటెయిల్స్..

Tamil nadu govt good news for women:  మహిళలకు సీఎంస్టాలీన్ భారీ శుభవార్త చెప్పారు. దీనితో ఏకంగా 1.31 కోట్ల మంది లబ్దిదారులు సంబరాల్లో మునిగితెలుతున్నారు. ఎన్నికల వేళ సీఎం స్టాలీన్ తీసుకున్న నిర్ణయం పట్ల అపోసిషన్ పార్టీ నేతలు మాత్రం మండిపడుతున్నాయి.
 
సాధారణంగా దేశంలో ఇటీవల ఎన్నికల ట్రెండ్ పూర్తిగా మారిపోయింది. ఎన్నికలు వస్తున్నాయంటే చాలు నేతలు తాయిలాలను ప్రకటిస్తున్నారు. ఒకప్పుడు ఎన్నికల ప్రచారంలో  ప్రజలను ఆకర్శించడానికి నానా పాట్లు పడేవారు . కానీ ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది. ఇంకా ఎన్నికలు తేదీ, షెడ్యూల్ లు రాకముందు ప్రజల్ని మరోసారి గాలం వేయడానికి ఆయా పార్టీలు తాయిలాలను ప్రకటిస్తున్నాయి.  

తాజాగా.. తమిళనాడు సీఎం ఎంకే స్టాలీన్ ఎన్నికల వేళ మహిళలకు ఊహించని శుభవార్త చెప్పారు.   ఏకంగా రాష్ట్రంలోని 1.31 కోట్ల మంది  మహిళలకు లబ్ది చేకూర్చేలా సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మహిళల అకౌంట్ లలో ఏకంగా 5 చొప్పుున అకౌంట్ లో జమచేసే విధంగా నిధులు విడుదల చేశారు. క‌లైగ‌నార్ మ‌గ‌లిర్ ఉరిమై తోగై స్కీమ్ కింద న‌గ‌దును ట్రాన్స్‌ఫ‌ర్ చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఒక్క రోజే రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వం దాదాపు 6550 కోట్లు పంపిణీ చేసింది.

అదే విధంగా దీనిపై సీఎం ఎంకే స్టాలీన్ ఒక వీడియోను కూడా రిలీజ్ చేశారు. మహిళలు అన్ని రంగాల్లో రాణించేలా చేయడమే తమ ప్రథమ కర్తవ్యమన్నారు. మహిళల భద్రతకు, అన్నిరంగాల్లో  వారికున్న ప్రతిభను బైటకు తీసుకొని వచ్చేలా తమ ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుదన్నారు.  

 కేఎంయూటీ స్కీమ్ కింద గ‌త మూడు నెల‌లకు చెందిన మూడు వేల‌తో పాటు వ‌న్‌టైం స‌మ్మ‌ర్ రిలీఫ్ కింద అద‌నంగా మ‌రో రెండు వేలు క‌లిపి మ‌హిళ‌ల అకౌంట్ల‌లో డిపాజిట్ చేసినట్లు వెల్లడించారు. ల‌బ్ధిదారుల బ్యాంక్ అకౌంట్ల‌లోకి నేరుగా ఆ అమౌంట్‌ను బ‌దిలీ చేశారు.  

అయితే తమ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఈ స్కీమ్ ను అడ్డుకునేందుకు అపోసిషన్ పార్టీలు విశ్వప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయన్నారు.  ఎన్నిక‌ల నియ‌మావ‌ళి అంటూ మహిళలకు మేలు చేస్తు అడ్డుకుంటున్నాయన్నారు.  

అదే విధంగా.. తమిళనాడు శాసన సభకు ఏప్రిల్ నెలలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.  కలైంగర్ పథకం కింద ఒక్కొరికి రూ. 5000 చొప్పున లబ్దిదారుల అకౌంట్ లో జమచేశారు. ఫిబ్రవరి, మార్చి, ఏప్రిల్ నెలలో మహిళలకు  ఇవ్వాల్సిన బెనిఫిట్స్ లను రూ. 3 వేలకు మరో రూ. 2000 కలిపి రిలీజ్ చేయడం దేశంలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. మరోవైపు మహిళలు మాత్రం సీఎం స్టాలీన్ పెద్దమనసుకు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Tamil Nadu Cm Stalin Govt Kalaignar magalir scheme Tamil Nadu govt Staling govt released 131 crores Tamil nadu govt rs 5000 in women accounts Tamil Nadu Assembly Election

