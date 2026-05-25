Farmers Loan Waiver: రైతులకు సీఎం గుడ్‌న్యూస్.. రూ.50 వేల వరకు రుణమాఫీ!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 25, 2026, 10:12 PM IST|Updated: May 25, 2026, 10:12 PM IST

Farmers Loan Waiver:తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ రైతులకు కీలక శుభవార్త చెప్పారు. సహకార బ్యాంకుల ద్వారా పంట రుణాలు తీసుకున్న చిన్న, సన్నకారు రైతులకు రూ.50 వేల వరకు రుణమాఫీ ప్రకటించారు. ఈ నిర్ణయంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది రైతులకు ఊరట లభించనుంది.

సీఎం విజయ్ గుడ్ న్యూస్

వ్యవసాయ ఖర్చులు పెరగడం, వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలించకపోవడం, అప్పుల భారం పెరగడం వంటి సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడుతున్న రైతులకు ఈ నిర్ణయం పెద్ద ఉపశమనంగా మారనుంది. ముఖ్యంగా సహకార బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు తీసుకున్న రైతులు నేరుగా ఈ పథకం ద్వారా లాభపడే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.  

రైతులకు రూ.50 వేల రుణమాఫీ

ప్రభుత్వం వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. రూ.50 వేల వరకు తీసుకున్న పంట రుణాలను పూర్తిగా మాఫీ చేయనున్నారు. దీంతో చిన్న రైతులపై ఉన్న ఆర్థిక భారం తగ్గి.. తదుపరి పంటల కోసం మళ్లీ పెట్టుబడి పెట్టేందుకు అవకాశం ఏర్పడనుంది. పెద్ద రైతులకు కూడా ప్రత్యేకంగా రూ.5 వేల ఆర్థిక సాయం అందించనున్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి.  

తమిళనాడు రైతు పథకం

ఈ ప్రకటనతో తమిళనాడులో రైతుల్లో ఆనందం కనిపిస్తోంది. ఎన్నికల హామీల అమలులో భాగంగానే విజయ్ ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. రైతుల సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్న ప్రభుత్వంగా ఇది కీలక నిర్ణయంగా భావిస్తున్నారు.  

సహకార బ్యాంకు రుణమాఫీ

ప్రస్తుతం ఈ రుణమాఫీపై మరిన్ని మార్గదర్శకాలు, అర్హతలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. మొత్తానికి సీఎం విజయ్ ప్రకటించిన ఈ నిర్ణయం తమిళనాడు రైతులకు పెద్ద ఊరటనిచ్చే వార్తగా మారింది.

