/Tamil Nadu CM Vijay: త్రిష వివాదంపై విజయ్ ఫైర్.. 1989 నాటి జయలలిత ఘటనను గుర్తుచేసిన హీరో..!

Tamil Nadu CM Vijay: తమిళనాడులో నటి త్రిష కృష్ణన్ చుట్టూ మొదలైన వివాదం రాజకీయంగా కూడా తీవ్ర చర్చకు దారితీస్తోంది. ఈ వ్యవహారంపై తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ అసెంబ్లీ వేదికగా ఘాటుగా స్పందించారు. మహిళలను లక్ష్యంగా చేసుకుని వ్యక్తిగత విమర్శలు చేయడం, అసభ్యకరమైన పదాలు ఉపయోగించడం రాజకీయాల్లో సరైన పద్ధతి కాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
Tamil Nadu CM Vijay: రాజకీయాల్లో ఒకరిపై మరొకరు విమర్శలు చేసుకోవడం సహజమేనని విజయ్ అన్నారు. అయితే విమర్శలు వ్యక్తిగత స్థాయికి వెళ్లకూడదని చెప్పారు. ముఖ్యంగా మహిళలను కించపరిచే విధంగా మాట్లాడటం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అంగీకరించలేమని పేర్కొన్నారు. ప్రజలు రాజకీయ నాయకుల మాటలను గమనిస్తున్నారని, ప్రతి ఒక్కరూ తమ మాటల విషయంలో బాధ్యతగా ఉండాలని సూచించారు.
ఈ సందర్భంగా విజయ్ 1989లో తమిళనాడు అసెంబ్లీలో జరిగిన ఒక ఘటనను ప్రస్తావించారు. అప్పట్లో మాజీ ముఖ్యమంత్రి, నటి జయలలిత అసెంబ్లీలో తీవ్ర అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్న విషయాన్ని ఆయన గుర్తుచేశారు. మహిళల గౌరవానికి సంబంధించిన విషయాల్లో రాజకీయాలకు అతీతంగా అందరూ ఒకే వైఖరితో ఉండాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
ఇటీవల తంజావూరులో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో నటి త్రిష పేరు ప్రస్తావనకు వచ్చిన సమయంలో డీఎంకే నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ అనుచితంగా మాట్లాడారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ వ్యవహారం తర్వాత పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి ఉదయనిధిని అరెస్టు చేశారు. అనంతరం మద్రాస్ హైకోర్టు జోక్యంతో ఆయన విడుదలయ్యారు. తాను ఎవరినీ ఉద్దేశించి తప్పుగా మాట్లాడలేదని ఉదయనిధి వివరణ ఇచ్చారు.
మరోవైపు ఏఐఏడీఎంకే నేత ఆర్బి ఉదయకుమార్ కూడా విజయ్, త్రిషను కలుపుతూ పరోక్ష వ్యాఖ్యలు చేశారు. విజయ్ తన సన్నిహితురాలు త్రిషను ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఎప్పుడు ప్రకటిస్తారో అని ప్రజలు ఎదురుచూస్తున్నారని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
ఈ వ్యాఖ్యలతో వివాదం మరింత రాజకీయ రంగు పులుముకుంది. అయితే అసెంబ్లీలో విజయ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మాత్రం మహిళలపై వ్యక్తిగత దూషణలకు వ్యతిరేకంగా తన వైఖరిని స్పష్టంగా తెలియజేశాయి. ప్రస్తుతం తమిళనాడు రాజకీయ వర్గాల్లో విజయ్ వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
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రాజకీయాల్లో ఒకరిపై మరొకరు విమర్శలు చేసుకోవడం సహజమేనని విజయ్ అన్నారు. అయితే విమర్శలు వ్యక్తిగత స్థాయికి వెళ్లకూడదని చెప్పారు. ముఖ్యంగా మహిళలను కించపరిచే విధంగా మాట్లాడటం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అంగీకరించలేమని పేర్కొన్నారు. ప్రజలు రాజకీయ నాయకుల మాటలను గమనిస్తున్నారని, ప్రతి ఒక్కరూ తమ మాటల విషయంలో బాధ్యతగా ఉండాలని సూచించారు.
ఈ సందర్భంగా విజయ్ 1989లో తమిళనాడు అసెంబ్లీలో జరిగిన ఒక ఘటనను ప్రస్తావించారు. అప్పట్లో మాజీ ముఖ్యమంత్రి, నటి జయలలిత అసెంబ్లీలో తీవ్ర అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్న విషయాన్ని ఆయన గుర్తుచేశారు. మహిళల గౌరవానికి సంబంధించిన విషయాల్లో రాజకీయాలకు అతీతంగా అందరూ ఒకే వైఖరితో ఉండాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
ఇటీవల తంజావూరులో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో నటి త్రిష పేరు ప్రస్తావనకు వచ్చిన సమయంలో డీఎంకే నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ అనుచితంగా మాట్లాడారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ వ్యవహారం తర్వాత పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి ఉదయనిధిని అరెస్టు చేశారు. అనంతరం మద్రాస్ హైకోర్టు జోక్యంతో ఆయన విడుదలయ్యారు. తాను ఎవరినీ ఉద్దేశించి తప్పుగా మాట్లాడలేదని ఉదయనిధి వివరణ ఇచ్చారు.
మరోవైపు ఏఐఏడీఎంకే నేత ఆర్బి ఉదయకుమార్ కూడా విజయ్, త్రిషను కలుపుతూ పరోక్ష వ్యాఖ్యలు చేశారు. విజయ్ తన సన్నిహితురాలు త్రిషను ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఎప్పుడు ప్రకటిస్తారో అని ప్రజలు ఎదురుచూస్తున్నారని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
ఈ వ్యాఖ్యలతో వివాదం మరింత రాజకీయ రంగు పులుముకుంది. అయితే అసెంబ్లీలో విజయ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మాత్రం మహిళలపై వ్యక్తిగత దూషణలకు వ్యతిరేకంగా తన వైఖరిని స్పష్టంగా తెలియజేశాయి. ప్రస్తుతం తమిళనాడు రాజకీయ వర్గాల్లో విజయ్ వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.