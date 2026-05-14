DA Hike 2026: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ముఖ్యమంత్రి తీపికబురు..2 శాతం డీఏ పెంచిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం!

Written ByHarish DarlaUpdated byHarish Darla
Published: May 14, 2026, 04:14 PM IST|Updated: May 14, 2026, 04:14 PM IST

Tamil Nadu DA Hike: తమిళనాడు నూతన ముఖ్యమంత్రి విజయ్.. ఆ రాష్ట్ర ప్రజలపై వరాల జల్లును కురిపిస్తున్నారు. తాజాగా మహిళల ఖాతాల్లో రూ.1,000 జమ చేసేందుకు నిధులు విడుదల చేయగా..ఇప్పుడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో తీపికబురు చెప్పారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులకు ఇచ్చే కరువు భత్యం (డీఏ)ను 2% పెంచుతున్నట్లు గురువారం ప్రకటించారు.

తమిళనాడు నూతన ముఖ్యమంత్రి విజయ్.. ఆ రాష్ట్ర ప్రజలపై వరాల జల్లును కురిపిస్తున్నారు. తాజాగా మహిళల ఖాతాల్లో రూ.1,000 జమ చేసేందుకు నిధులు విడుదల చేయగా..ఇప్పుడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో తీపికబురు చెప్పారు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులకు ఇచ్చే కరువు భత్యం (డీఏ)ను 2% పెంచుతున్నట్లు గురువారం ప్రకటించారు. ఈ ఏడాది జనవరి 1 నుంచి ఈ పెంపు వర్తిస్తుందని.. దీంతో కరువు భత్యం (డీఏ) 58 నుంచి 60 శాతానికి పెరిగింది.

ఈ చర్య వల్ల రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 16 లక్షల మంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, కుటుంబ పెన్షనర్లు లబ్ధి పొందుతారని ప్రభుత్వం అంచనా వేసింది.

"సవరించిన డీఏ విధానం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది" అని తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేయడంలో, ప్రజా సేవలను అందించడంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు కీలక పాత్ర పోషిస్తారని ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ సవరణకు అనుగుణంగానే ఈ సవరించిన డీఏను రాష్ట్ర ఉద్యోగులకు కూడా వర్తింపజేస్తామని ఆయన తెలిపారు.

ఈ పెంపు వల్ల రాష్ట్ర ఖజానాపై ఏటా అదనంగా రూ.1,230 కోట్ల భారం పడుతుందని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పెన్షనర్లు, కుటుంబ పెన్షనర్ల సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని అవసరమైతే మరిన్ని అదనపు కేటాయింపులు చేస్తామని ప్రభుత్వం తెలిపింది.

