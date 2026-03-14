Lpg cylinder Shortage: ఎల్పీజీ సిలిండర్ కొరత వేళ ఆ రాష్ట్ర ప్రజలకు బంపర్ శుభవార్త.. సీఎం కీలక నిర్ణయం.!.

Tamil nadu govt announces rs 2 unit subsidy: ఎక్కడ చూసిన ప్రజలు సిలిండర్ ల కొరతతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో సీఎం స్టాలీన్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ముఖ్యంగా అధికారులతో సీఎం స్టాలీన్ దీనిపై పెద్ద ఎత్తున చర్చలు జరిపారు.
ఇరాన్ పై యూఎస్, ఇజ్రాయేల్ లు ముప్పెట దాడులకు దిగాయి. దీంతో ప్రపంచమంతా చమురు సంక్షోభంను ఎదుర్కొంటుంది. మరోవైపు హర్మూజ్ గుండా నౌకలు బైటకు పోకుండా ఇరాన్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. మరోవైపు ఇరాన్ సైతం ప్రతీకార దాడులు చేస్తుంది.
ఇరాన్ యుద్దం ప్రభావం భారత్ మీద కూడా పడింది. ఇప్పటికే దేశ మంతట ఎక్కడ చూసిన సిలిండర్ ల కొరతను ఎదుర్కొంటున్నాయి. కొన్ని చోట్ల సిలీండర్ ల సరఫరా లేక డీలర్లు సైతం చేతులెత్తేశారు. పలు చోట్ల కిలో మీటర్ల మేర క్యూలైన్ లలో జనాలు తమ వంతు కోసం వేచిచూస్తున్నారు.
ఇదే అదనుగా భావించి కొంత మంది బ్లాక్ లో సిలిండర్ దందాలకు తెరలేపారు. సిలిండర్ ల చోరీలు కూడా పెరిగిపోయాయి. కేంద్రం ఒకవైపు సిలిండర్ నిల్వలపై టెన్షన్ వద్దని చెప్తున్న, ఎస్మాస్త్రంను ప్రయోగించిన కూడా గ్రౌండ్ లెవల్ లో సిట్యువేషన్ మరోలా ఉంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు,హస్టళ్లు మూసివేయబడ్డాయి. ఈ క్రమంలో తమిళనాడు స్టాలీన్ ప్రభుత్వం ఎల్పీజీ కొరత వేళ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ అధ్యక్షతన సీనియర్ అధికారులు సమావేశమై పలు నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. చలా మంది ఎల్పీజీ సిలిండర్ ల వాడకం నుంచి ఎలక్ట్రిక్ ల స్టౌవ్ ల వాడకాలకు మొగ్గు చూపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో.. టీస్టాళ్లు, హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, క్లౌడ్ కిచెన్ సహా ఆహార తయారీ కేంద్రాలు ఏవైనా ఎల్పీజీకి బదులుగా ఎలక్ట్రిక్ స్టౌవ్లను ఉపయోగిస్తే ఒక యూనిట్ విద్యుత్పై రూ.2 సబ్సిడీ అందింస్తామని స్టాలీన్ సర్కారు ప్రకటించింది.
ఈ పరిణామల నేపథ్యంలో ఆస్పత్రులు, విద్యాసంస్థలు, అత్యవసర నాన్ డొమెస్టిక్ రంగాలకు ప్రాధాన్యతను ఇస్తు గ్యాస్ సరఫరాను కొనసాగించాలని స్టాలీన్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఎల్పీజీ సిలిండర్ ల కొరతను అధిగమనించేందుకు ఈ విధంగా నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తమిళనాడు ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. వంటగ్యాస్ కొరత తీవ్రత తగ్గేవరకు సబ్సిడీ వర్తిస్తుందని స్టాలీన్ ప్రభుత్వం క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఇప్పటికే అనేకచోట్ల గతంలో కంటే సిలిండర్ రేట్లను పెంచిన తర్వాత ఫుడ్ ఐటమ్స్ ధరల్ని పెంచి అమ్మకాలు చేపట్టారు.