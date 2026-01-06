English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Liquor Lovers: మందుబాబులకు సూపర్ గుడ్ న్యూస్.. ప్రత్యేకంగా పథకం ప్రవేశ పెట్టిన ప్రభుత్వం.. డిటెయిల్స్..

Tamil nadu govt new empty liquor bottles scheme: కొంత మంది ఎక్కడ పడితే అక్కడ తప్ప తాగి ఖాళీ మందుబాటిళ్లను పడేస్తున్నారు. దీంతో తమిళనాడు సర్కారు కాస్తంతా వెరైటీగా ఆలోచించింది. దీంతో స్టాలీన్ సర్కారు నిర్ణయం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
  సాధారణంగా ఏ పండగ జరిగిన, వేడుక జరిగిన, ఎన్నికలు జరిగిన చాలా మంది లిక్కర్ పార్టీలు చేసుకుంటారు. ఇక నలుగురు ఒకచోటకు వచ్చారంటే చుక్కా, ముక్కా వారికి ఉండాల్సిందే. కొంత మంది లిక్కర్ పార్టీని తమ స్టేటస్ సింబల్ గా భావిస్తారు.  

ప్రస్తుతం తమిళనాడు ప్రభుత్వం లిక్కర్ అమ్మకాలపై కాస్తంత వెరైటీ ఆలోచించింది. మందుబాబులు రాత్రనక , పగలనక తప్ప తాగి ఆబ్కారీ శాఖకు కాసుల వర్షం కురిసేలా చేస్తారు. అయితే.. కొంత మంది లిక్కర్ తాగి ఖాళీ బాటిళ్లను ఎక్కడ పడితే అక్కడపారేస్తారు. దీంతో రోడ్డు మీద, చెట్లలో పడేస్తారు. పొరపాటున ఎవరి కాళ్ల కింద పడితే, తొక్కినా కూడా తీవ్రమైన గాయాలు అవుతాయి.   

ఇలాంటి ఖాళీ లిక్కర్ బాటిళ్ల సమస్యలపై తమిళనాడు ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. తమిళనాడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాలలో సుమారు 4900 వరకు మద్యం దుకాణాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ అమ్మే మద్యం సీసాల నుండి ప్రజలు మద్యం తాగి, వీధుల్లో, ఇతర బహిరంగ ప్రదేశాలలో విసిరిస్తున్నారు.ఈ సమస్యకుచెక్ పెట్టేలా   తమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం  కొత్త పథకంను తీసుకొచ్చింది.

ఇక మీదట తాగేసిన మద్యం బాటిళ్లను ఖాళీ ప్రదేశాల్లో పడేయకుండా.. వాటిని మద్యం దుకాణానికి తిరిగి ఇవ్వాలని, అలా ఇస్తే వారికి 10 రూపాయలు ఇవ్వనున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. 

ఈ మద్యం దుకాణాలకు ఖాళీ బాటిళ్లను తిరిగి ఇచ్చేవారికి రూ.10 ఇచ్చే పథకాన్ని చెన్నై దక్షిణ, ఉత్తర, మధ్య జిల్లాల్లో అమలు చేయనున్నట్లు తమిళనాడు రాష్ట్ర మార్కెటింగ్ కార్పొరేషన్ తెలిపింది. సాధారణంగా  తమిళనాడు స్టేట్ మార్కెటింగ్ కార్పొరేషన్  షాపుల నుంచి మద్యం కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, మీరు అసలు ధర కంటే రూ. 10 అదనంగా తీసుకుంటారు.   

మద్యం సేవించిన తర్వాత ఖాళీ బాటిల్‌ను మద్యం దుకాణానికి తిరిగి ఇవ్వడం వలన రూ. 10  రిటర్న్ లో ఇస్తారన్నమాట దీనితో ఒకవైపు మద్యం బాటిళ్లను పారేవేయడం నిరోధించడంతో పాటు, మందుబాబులకు వారి రూ. 10 వారికి ఇచ్చినట్లవుతుందని తమిళ ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.మందుబాబులపై తమిళ సర్కారు తీసుకున్న నిర్ణయం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  

