Tamil Nadu Re Elections: తమిళనాడులో మళ్లీ ఎన్నికలు.. ఇదేం ట్విస్ట్ రా బాబు..!

Tamil Nadu Re Elections:తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు హీరో విజయ్ పేరు హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఇటీవల జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయ్ స్థాపించిన తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) పార్టీ అద్భుత ప్రదర్శన చేసింది. కేవలం రెండు సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభమైన ఈ పార్టీ ఎన్నికల్లో 108 సీట్లు గెలుచుకుని అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. అయితే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి అవసరమైన 118 స్థానాలకు ఇంకా 10 సీట్లు తక్కువగా ఉండటంతో రాజకీయ పరిస్థితి ఆసక్తికరంగా మారింది.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ ఐటీ సంస్థ జోహో సహ వ్యవస్థాపకుడు శ్రీధర్ వెంబు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. తమిళనాడులో మళ్లీ ఎన్నికలు జరపాలని ఆయన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం ఏర్పడే ప్రభుత్వం స్థిరంగా ఉండకపోవచ్చని ఆయన అన్నారు. పలు పార్టీల మద్దతుతో ప్రభుత్వం ఏర్పడితే ఒత్తిళ్లు ఎక్కువగా ఉంటాయని, అది రాష్ట్రానికి మంచిది కాదని పేర్కొన్నారు.
అలాగే “నో క్యాష్ ఫర్ ఓట్స్” విధానాన్ని కఠినంగా అమలు చేస్తూ మళ్లీ ఎన్నికలు నిర్వహించాలని శ్రీధర్ వెంబు సూచించారు. ప్రజలు నిజంగా ఎవరికి మద్దతు ఇస్తున్నారో మరోసారి స్పష్టంగా తెలుస్తుందని చెప్పారు. విజయ్ మళ్లీ ఎన్నికలు జరిగితే ఈసారి సూపర్ మెజారిటీతో గెలుస్తారని కూడా ఆయన నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు.
ఇక ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కోసం విజయ్ ఇప్పటికే పలు పార్టీలతో చర్చలు ప్రారంభించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయ్కు మద్దతు ఇస్తామని ప్రకటించింది. అలాగే వీసీకే, సీపీఐ, సీపీఎం పార్టీలతో కూడా టీవీకే నేతలు సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు. మరోవైపు ఏఐఏడీఎంకే నేత ఎడప్పాడి పళనిస్వామిని కూడా టీవీకే నాయకులు కలవడం రాజకీయంగా ఆసక్తి రేపుతోంది.
ఇటీవల విజయ్ తమిళనాడు గవర్నర్ను కలిసి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి తమకు మద్దతు ఉందని తెలిపారు. అయితే గవర్నర్ ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో సంతృప్తి చెందలేదని సమాచారం. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు విషయంలో మరో ఒకటి లేదా రెండు రోజుల్లో స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉందని రాజకీయ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం తమిళనాడు రాజకీయాలు పూర్తిగా విజయ్ చుట్టూనే తిరుగుతున్నాయి. సినిమా హీరోగా కోట్లాది అభిమానులను సంపాదించిన విజయ్, రాజకీయాల్లో కూడా అదే స్థాయిలో ప్రభావం చూపిస్తుండటం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.