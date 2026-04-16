School Summer Holidays: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..రేపటి నుంచి స్కూళ్లకు సమ్మర్ సెలవులు..పాఠశాలలు తెరిచేది ఆనాడే!

Tamil Nadu Summer Holidays 2026: 2025-26 విద్యా సంవత్సరం విజయవంతంగా ముగిసింది. అన్ని తరగతుల విద్యార్థులకు పరీక్షలు నేటితో ముగియనుండగా.. రేపటి నుంచి తమిళనాడులో స్కూళ్లకు వేసవి సెలవులు ఉండనున్నాయి.
మరోవైపు అసెంబ్లీ ఎన్నికల సందర్భంగా ఆ రాష్ట్రంలో స్కూళ్లకు ముందుగానే సెలవులను ప్రకటించారు. 1 నుండి 9వ తరగతి విద్యార్థులకు పరీక్షలు నేటితో పూర్తవుతాయి.
ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈసారి తమిళనాడు విద్యార్థులకు 48 రోజుల వేసవి సెలవులు లభించనున్నాయి. గతేడాది కేవలం 35 నుంచి 40 రోజులే ఉండగా, ఈసారి విద్యార్థులకు అదనంగా మరో వారం సెలవు లభించనుంది.
రేపటి నుంచి వేసవి సెలవులు ప్రారంభం కానున్నందున విద్యార్థులు సంతోషంగా ఉన్నారు. జూన్ 1వ తేదీన పాఠశాలలు తిరిగి తెరుచుకుంటాయని ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలో, పాఠశాల విద్యాశాఖ విద్యార్థులకు ఒక ముఖ్యమైన ప్రకటనను జారీ చేసింది.
అందువల్ల వేసవిలో ఎండ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి విద్యార్థులకు కొన్ని కీలక సూచనలు చేసింది. నీరు పుష్కలంగా తాగడం సహా ఎండ నుంచి రక్షించుకునేందుకు బయటకు వెళ్లే క్రమంలో టోపీలు ధరించాలని విద్యార్థులకు సూచనలు ఇస్తోంది.
ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటలకు వరకు అత్యవసరం అయితే తప్పా బయటకు రావొద్దని తమిళనాడు విద్యాశాఖ స్పష్టం చేసింది.