Gold Fraud Case: 1360 గ్రాముల బంగారం మోసం.. సహాయ దర్శకుడు పై తమిళ టీవీ నటి సంచలన ఆరోపణలు!

Gold Fraud Case: బుల్లి తెర నటి.. తామరై సెల్వి కు సంబంధించిన ఒక షాకింగ్ ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చగా మారింది. ఆమె ఒక సహాయ దర్శకుడు అయిన ఆది పై నగల మోసం కేసు పెట్టడం సంచలనంగా మారింది. ఈ విషయం గురించి ఆమె స్వయంగా ఒక వీడియో విడుదల చేసి తనకు జరిగిన అన్యాయాన్ని వివరించింది.
తామరై సెల్వి చెప్పిన ప్రకారం..ఆది అనే వ్యక్తి తనకు పరిచయం అయ్యి దగ్గరగా మెలిగాడు. అతను తనకు ఒక పెద్ద సమస్య వచ్చిందని, డబ్బు చాలా అవసరం ఉందని చెప్పాడట. అతనిపై నమ్మకం ఉంచిన ఆమె, తన 3 పావున్ల బంగారు నగలను అతని పేరుతో అడగుపెట్టి డబ్బు ఇచ్చిందని తెలిపింది. తన పేరుతో అడగుపెట్టడానికి అవసరమైన డాక్యుమెంట్లు లేకపోవడంతో, అతని పేరునే ఉపయోగించాల్సి వచ్చిందని చెప్పింది.
కానీ, కొన్ని రోజుల తరువాత ఆమెకు పెద్ద షాక్ తగిలింది. ఆది ఆ నగలను తిరిగి తీసుకొని, వాటిని మరింత ధరకు అమ్మేశాడని తెలిసింది. ఆమె డబ్బు గురించి అడిగితే, తాను త్వరలో ఇచ్చేస్తానని తప్పించుకుంటున్నాడని ఆరోపించింది. దీంతో ఆమె చాలా మానసిక ఒత్తిడికి గురైందని వీడియోలో చెప్పింది.
ఈ ఘటనపై తామరై సెల్వి భర్త పార్థసారథి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆది తమ కుటుంబంతో దగ్గరగా ఉండి, నమ్మకాన్ని ద్రోహం చేశాడని ఆయన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఆ నగలు తిరిగి ఇవ్వకుండా మోసం చేశాడని, అతనిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.
ఇదే సమయంలో, ఈ కేసులో మరో మలుపు కూడా వచ్చింది. ఆది తనను ఒక టీవీ సీరియల్ నటి శ్వేత భర్తగా పరిచయం చేసుకున్నాడని, కానీ శ్వేత మాత్రం అతను మోసగాడని సోషల్ మీడియాలో తెలిపింది. దీంతో ఈ కేసు మరింత హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ఇంకా ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ వివాదంపై సోషల్ మీడియాలో రెండు వర్గాలుగా చర్చ జరుగుతోంది. కొంతమంది తామరై సెల్వికి మద్దతు ఇస్తుంటే, మరికొందరు ఆది వైపు నిలుస్తున్నారు. నిజం ఏమిటి అనేది పోలీసుల విచారణ తర్వాతే బయటపడుతుంది.