  • Actress Subashini: ఇండస్ట్రీ ఉలిక్కిపడే ఘటన.. ఉరివేసుకుని ప్రముఖ నటి ఆత్మహత్య.. ఏంజరిగిందంటే..?..

Actress Subashini: ఇండస్ట్రీ ఉలిక్కిపడే ఘటన.. ఉరివేసుకుని ప్రముఖ నటి ఆత్మహత్య.. ఏంజరిగిందంటే..?..

Tamil tv Actress Subashini dies by suicide:  భర్తతో ఫోన్ లో వీడియో కాల్ మాట్లాడుతునే నటి సుభాషిని ఆత్మహత్యకు పాల్పడం  ప్రస్తుతం పెద్ద సంచలంగా మారింది. దీనిపై పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటనతో తమిళ ఇండస్ట్రీ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కి పడిందని చెప్పుకొవచ్చు.
తమిళనాడులోని చెన్నైలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. ప్రముఖ నటి సుభాషిని ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన పెను సంచలనంగా మారింది. భర్తతో మాట్లాడుతూనే నటి ఈ ఘటనకు పాల్పడింది. వివరాల్లోకి వెళ్తే..   నటి  చెన్నైలోని అయ్యప్పంతంగళ్‌లో గల తన అపార్ట్‌మెంట్‌లో నివాసం ఉంటుంది.  

ఘటనకు ముందు సుభాషిని తన భర్త బిపిన్ చంద్రతో వీడియో కాల్ మాట్లాడింది. ఆ తర్వాత వారి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. దీంతో ఆన్ లైన్ లో భర్త చూస్తుంగానే సుభాషిని ఉరివేసుకుంది. వెంటనే బిపిన్ చంద్ర తన అపార్ట్ మెంట్ లోని పక్కింటివారిని, సెక్యురిటీని అలర్ట్ చేశాడు. కానీ అప్పటికే ఘోరం జరిగిపోయింది.  

శ్రీలంకకు చెందిన 36 ఏళ్ల నటి సుభాషిని తమిళ ఇండస్ట్రీలో 'కాయల్'లో సహాయ నటిగా నటిస్తున్న మంచి ఫాలోవింగ్ ను సంపాదించుకుంది.  ఇది కాకుండా, ఆమె కొన్ని చిత్రాలలో చిన్న పాత్రలలో కూడా నటించారు. సుభాషినికి,  బెంగళూరులోని ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్న 38 ఏళ్ల బిపిన్ చంద్రతో ఆమెకు 2024 ఏప్రిల్‌లో వివాహం జరిగింది. పెళ్లి తర్వాత ఈ జంట బెంగళూరులో తన భర్తతో కలిసి ఉంటుంది.   

కేవలం షూటింగ్ రోజులలో మాత్రమే చెన్నైకి వచ్చేవారు. ఈ క్రమంలో సుభాషిణి ఏప్రిల్ 3న చెన్నైకి వచ్చింది. షూటింగ్ కోసం ఆమె చెన్నైలోని అయ్యప్పంతంగళ్ ప్రాంతంలో ఒక అపార్ట్‌మెంట్‌లో గదిని అద్దెకు తీసుకుంది.   

గత రాత్రి షూటింగ్ ముగించుకుని, సుభాషిణి తన గదికి తిరిగి వచ్చి, తన సెల్ ఫోన్‌లో బెంగళూరులో ఉన్న తన భర్త బిపిన్ చంద్రతో వీడియో కాల్‌లో  కుటుంబ సమస్యల విషయంలో గొడవలు జరిగాయి. దీంతొ నటి సుభాషిని భర్త తో వీడియో కాల్ లోనే ఉండగా ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది.

సుభాషిణి మృతిపై ఆమె భర్త పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు. చెన్నైకి వచ్చిన అతడ్ని పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో విచారిస్తున్నారు. నటి డెడ్ బాడీని చెన్నైలోని కిల్పాక్ ప్రభుత్వ పోస్ట్ మార్టంకు తరలించారు.  ఇది కేవలం కుటుంబ సమస్యేనా లేక మరేదైనా ఒత్తిడి ఉందా..?. భర్తతో వీడియో కాల్‌లో మాట్లాడుతుండగా ఒక ప్రముఖ బుల్లితెర నటి ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఈ ఘటన తమిళ ఇండస్ట్రీలో తీవ్ర విషాదాన్ని నిపింది.  

