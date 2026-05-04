Tamil Nadu Results: ఓటముల్లో తెలంగాణ మాజీ గవర్నర్‌ తమిళిసై రికార్డు.. 'ఏడ'వడం ఒక్కటే తక్కువ!

Tamilisai Soundararajan: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సంచలన ఫలితాలు వెలువడుతుండగా అందరి దృష్టి తమిళిసై సౌందరరాజన్‌పై పడింది. ఓటములకు అలవాటుపడిన ఆమె వరుసగా ఏడోసారి కూడా పరాజయం పొందారు. ఓటముల్లో సరికొత్త రికార్డు ఆమె నెలకొల్పారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
తెలంగాణ ప్రజలకు సుపరిచితమైన మాజీ గవర్నర్‌ తమిళిసై సౌందరరాజన్‌ తమిళనాడు ఎన్నికల్లో రికార్డు ఓటమిని చవిచూశారు. గెలుపు అనేది ఆమె జీవితంలో రాసి పెట్టినట్టు లేదనట్టు మరోసారి నిరూపితమైంది. వరుసగా ఏడోసారి ఆమె ఎన్నిల్లో ఓడిపోయారు.

తెలంగాణ గవర్నర్‌ పదవిలో తమిళిసై సౌందరరాజన్‌ అత్యంత వివాదాస్పదంగా వ్యవహారించారు. అనంతరం స్వచ్ఛందంగా పదవికి రాజీనామా చేసి సొంత రాష్ట్రం తమిళనాడు వెళ్లారు. తమిళనాడు ఎన్నికల్లో వరుసగా పోటీ చేస్తున్న తమిళిసై తాజాగా జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కూడా పోటీ చేశారు.

మైలాపూర్‌ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి తమిళిసై పోటీ చేసి విస్తృతంగా ప్రచారం చేశారు. ఆమె కోసం అమిత్‌ షా కూడా రంగంలోకి దిగి ఎన్నికల ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. ఈసారి తాను ఎలాగైనా చట్టసభలోకి అడుగుపెడతానని భారీ ఆశలు పెట్టుకున్న తమిళిసైకి అక్కడి ప్రజలు చేదు ఫలితం ఇచ్చారు.

ఆమె పోటీ చేసిన స్థానంలో టీవీకే అభ్యర్థి విజయం సాధించగా రెండో స్థానంలో డీఎంకే నిలిచింది. మైలాపూర్‌ నియోజకవర్గంలో తమిళిసై మూడో స్థానానికి పరిమితమయ్యారు. ఇంతటి ఘోర ఓటములు ఆమెకు రివాజుగా మారాయి.

లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో మూడు సార్లు పోటీ చేయగా.. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నాలుగు సార్లు పోటీ చేశారు. పార్లమెంట్‌లోనూ.. అసెంబ్లీలోనూ తమిళిసై అడుగుపెట్టలేకపోయారు. ఈసారి టీవీకే విజయ్‌ సునామీలో తమిళిసై ఎగిరిపోయారు.

తమిళనాడులో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకుడు కుమార్తెగా ఉన్న తమిళిసై బీజేపీలో చేరి దశాబ్దాలుగా రాజకీయం చేస్తున్నారు. ఆమె రాజకీయ జీవితం కలిసి రాకపోగా.. రాజ్యాంగపరంగా లభించిన గవర్నర్‌ పదవి మాత్రమే అనుభవించి చట్టసభలోకి తమిళిసై అడుగుపెట్టారు. ప్రజల ఆదరాభిమానం పొందని నాయకుల్లో తమిళిసై ఒకరు.

