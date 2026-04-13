బోల్డ్ వెబ్ సిరీస్లు, వైరల్ సోషల్ మీడియా కంటెంట్తో గుర్తింపు పొందిన నటి తానియా ఛటర్జీ. ఇప్పుడు టీమ్ఇండియా స్పిన్నర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్పై అభియోగాలు మోపుతుంది. చాహల్ తనకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో డైరెక్ట్ మెసేజ్ (DM) చేశాడని ఆమె వ్యాఖ్యలతో ఇప్పుడు చాహల్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు.
నటి తానియా ఛటర్జీ చేసిన ఆరోపణల ప్రకారం.. టీమ్ఇండియా లెగ్-స్పిన్నర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్ ఆమెకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేసాడు. "మీరు చాలా క్యూట్గా ఉన్నారు(Aap cute ho)" అని మెసేజ్ పంపారట. ఈ విషయం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారి తెగ చర్చలు జరుగుతున్నాయి.
చాహల్ చేసిన మెసేజ్లోను పబ్లిక్లో చూపిస్తూ.. "చూడండి..చాహల్ పంపిన మెసేజ్లు, నేను క్యూట్గా ఉన్నానని చెబుతున్నాడు" అంటోంది. బాలీవుడ్ పాపరాజీ (ఫొటోగ్రాఫర్లకు)లకు తన ఫోన్లోని మెసేజ్లు డైరెక్ట్గా చూపించింది.
2025లో ధనశ్రీ వర్మతో విడాకులు తీసుకున్న స్పిన్నర్ చాహల్.. క్రికెట్ కంటే తన వ్యక్తిగత జీవితం తాలూకా వార్తలతో తరచూ వార్తల్లో నిలిచారు. తన మాజీ భార్యతో విడాకుల తర్వాత అనేక సెలబ్రిటీలతో రిలేషన్లో ఉన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే చాహల్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి స్పందనలేదు.
క్రికెట్ విషయానికొస్తే.. యుజ్వేంద్ర చాహల్ ప్రస్తుతం బీసీసీఐ కాంట్రాక్ట్లో లేడు. 2023లో అతను చివరిగా జాతీయ జట్టు తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఆ తర్వాత 2024లో టీ20 ప్రపంచకప్ గెలిచిన జట్టులో చాహల్ ఒకడిగా ఉన్నాడు.
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్లో ప్రస్తుతం పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు తరఫున ఆడుతున్నాడు. ఈ లీగ్లో ఇప్పటివరకు అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన రికార్డు యుజ్వేంద్ర చాహల్ పేరిట ఉంది. ఐపీఎల్ టోర్నీలో అత్యంత నిలకడ ఉన్న స్పిన్నర్లలో చాహల్ ఒకడిగా నిలిచాడు.