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Tanushree Dutta: ఇండస్ట్రీలో సీనియర్లంతా ఖిలాడీలే.. ఆ పెద్ద నటుల చేతిలో నా జీవితం నాశనం.. నటి సంచలన వ్యాఖ్యలు

Written ByVishnupriya
Published: Aug 26, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 07:46 AM IST

Tanushree Dutta: బాలీవుడ్ నటి తనుశ్రీ దత్తా మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. సినీ పరిశ్రమలో కొందరు సీనియర్ నటులు తమ స్థాయిని ఉపయోగించుకుని కొత్తవారిని ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని ఆమె ఆరోపించారు. గతంలో ఓ సీనియర్ నటుడికి సహాయం చేయాలని భావించినప్పటికీ, చివరకు తన కెరీర్ దెబ్బతిందని పేర్కొన్నారు. అయితే ఆ నటుడి పేరును మాత్రం ఆమె వెల్లడించలేదు.

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తనుశ్రీ దత్తా సంచలన వ్యాఖ్యలు

బాలీవుడ్ నటి తనుశ్రీ దత్తా మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలతో వార్తల్లో నిలిచారు. కొంతకాలంగా సినిమాలకు దూరంగా ఉంటున్న ఆమె సోషల్ మీడియా ద్వారా తన అభిప్రాయాలను పంచుకుంటూ ఉంటారు. తాజాగా సినీ పరిశ్రమలోని సీనియర్ నటుల వ్యవహారశైలిపై ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చకు దారితీశాయి. కొందరు అనుభవజ్ఞులైన నటులు తమ స్థాయిని ఉపయోగించుకుని యువతను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తారని ఆమె ఆరోపణలు చేశారు. మోడలింగ్‌తో కెరీర్ ప్రారంభించిన తనుశ్రీ దత్తా 2004లో ఫెమినా మిస్ ఇండియా టైటిల్‌ను గెలుచుకున్నారు. అదే ఏడాది మిస్ యూనివర్స్ పోటీల్లో భారత్ తరఫున పాల్గొని మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత సినిమాల్లోకి వచ్చిన ఆమె ఆషిక్ బనాయా ఆప్నే చిత్రంతో ఒక్కసారిగా ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించారు. అనంతరం హిందీతో పాటు తెలుగు సినిమాల్లోనూ నటించారు. బాలకృష్ణ నటించిన వీరభద్ర లోనూ ఆమె హీరోయిన్‌గా కనిపించారు.  

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బాలీవుడ్ నటి

అయితే సినిమాల్లో ఆశించిన స్థాయిలో వరుస విజయాలు దక్కకపోవడంతో కొంతకాలం తర్వాత ఆమె చిత్ర పరిశ్రమకు దూరమయ్యారు. వ్యక్తిగత కారణాలతో పాటు ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా తన జీవితాన్ని ప్రభావితం చేశాయని గతంలో తనుశ్రీ వెల్లడించారు. ఆ తర్వాత ఆధ్యాత్మికత వైపు దృష్టి పెట్టిన ఆమె.. సోషల్ మీడియాలో మాత్రం యాక్టివ్‌గా ఉంటున్నారు.  

Bollywood Actress3/5

సీనియర్ నటులు

తాజా పోస్టులో తనుశ్రీ.. సీనియర్  అనే పదానికి కేవలం వయసు, అనుభవం మాత్రమే అర్థం కాదని పేర్కొన్నారు. ఒక వ్యక్తిని అతని ప్రవర్తన, ఆలోచనా విధానం, ఇతరులతో వ్యవహరించే తీరును బట్టి అంచనా వేయాలని అభిప్రాయపడ్డారు. వయసులో పెద్దవారు లేదా పరిశ్రమలో ఎక్కువ కాలం పనిచేసినంత మాత్రాన గౌరవం ఆటోమేటిక్‌గా దక్కదని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.  

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సినీ పరిశ్రమ

ఇంకా కొందరు సీనియర్ నటులు కొత్తగా ఎదుగుతున్నవారిని ప్రోత్సహించడానికి బదులుగా వారిని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తారని తనుశ్రీ ఆరోపించారు. గతంలో ఓ వయసు పైబడిన నటుడికి అవకాశాలు తగ్గిపోవడంతో ఆయనకు సహాయం చేయాలని తాను భావించానని, అయితే చివరకు ఆ వ్యక్తి వల్లే తన కెరీర్ దెబ్బతిన్నదని ఆమె పేర్కొన్నారు. అయితే ఆ నటుడి పేరును మాత్రం వెల్లడించలేదు.  

Tanushree Dutta Comments5/5

తనుశ్రీ దత్తా కెరీర్

సినీ పరిశ్రమలో వేధింపులు, మహిళలపై అన్యాయాల అంశాలపై గతంలోనూ తనుశ్రీ గళం విప్పారు. మీటూ ఉద్యమం సమయంలో ఆమె చేసిన ఆరోపణలు బాలీవుడ్‌లో తీవ్ర చర్చకు కారణమయ్యాయి. ఇప్పుడు తాజాగా ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలతో మరోసారి సోషల్ మీడియాలో చర్చ మొదలైంది. ఆమె ఎవరిని ఉద్దేశించి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారనే దానిపై నెటిజన్లు ఊహాగానాలు చేస్తున్నారు. అయితే తనుశ్రీ మాత్రం ఎవరిపేరును నేరుగా ప్రస్తావించలేదు.

TAGS:
Tanushree Dutta
Tanushree Dutta Comments
Tanushree Dutta Controversy
Bollywood actress
Senior Actors
film industry

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