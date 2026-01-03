English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tanya Mittal Bodyguards: బిగ్‌బాస్ బ్యూటీకి 150 మంది బాడీగార్డ్స్?! అంబానీని మించిన సెక్యూరిటీ..అసలు నిజం ఇదే!

Tanya Mittal Bodyguards: బిగ్‌బాస్ బ్యూటీకి 150 మంది బాడీగార్డ్స్?! అంబానీని మించిన సెక్యూరిటీ..అసలు నిజం ఇదే!

బిగ్ బాస్ హౌస్‌లోకి అడుగుపెట్టినప్పటి నుండి తన సంపద, విలాసవంతమైన జీవనశైలితో వార్తల్లో నిలిచిన బ్యూటీ తాన్యా మిట్టల్. ఈమెకు ఏకంగా 150 మంది బాడీగార్డ్స్ ఉన్నారంటూ గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో ఒక వార్త జోరుగా ప్రచారమవుతోంది.

అపర కుబేరుడు ముఖేష్ అంబానీకి కూడా లేనంత మంది సెక్యూరిటీ ఈమెకు ఎందుకు? అంటూ నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

తాన్యా మిట్టల్ బిగ్ బాస్ హిందీ సీజన్ 19లో స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్‌గా పేరు తెచ్చుకుంది. ఈమె కేవలం నటి మాత్రమే కాదు, ఒక సక్సెస్‌ఫుల్ బిజినెస్ ఉమెన్ కూడా. గ్వాలియర్‌లో ఈమెకు ఫార్మాస్యూటికల్, టెక్స్‌టైల్, గిఫ్ట్ ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయి.

బిగ్ బాస్ 19 (హిందీ) లో టాప్-5 ఫైనలిస్టులలో ఒకరిగా నిలిచిన తాన్యా, 4వ స్థానంలో ఎలిమినేట్ అయ్యారు. కాగా, ఈ సీజన్ విజేతగా గౌరవ్ ఖన్నా నిలిచారు.

తనపై వస్తున్న పుకార్లపై తాన్యా తాజాగా స్పందించారు. ఈ వార్తల్లో నిజం లేదని ఆమె కొట్టిపారేశారు. "నాకు 150 మంది బాడీగార్డ్స్ ఉన్నారని నేనెప్పుడూ చెప్పలేదు. అలాంటి క్లిప్స్ ఏవైనా ఉంటే చూపించండి. ఇవన్నీ కేవలం సోషల్ మీడియాలో పుట్టిన పుకార్లు మాత్రమే" అని స్పష్టం చేశారు.

తన సంపద గురించి ప్రజలు అబద్ధం అనుకోకూడదనే ఉద్దేశంతోనే, వార్తా బృందాలను తన ఫ్యాక్టరీలకు ఆహ్వానించి 'ఫ్యాక్టరీ టూర్' చేయించినట్లు ఆమె తెలిపారు.

బిగ్ బాస్ నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత తాన్యా కెరీర్ మలుపు తిరగబోతోంది. ప్రముఖ నిర్మాత ఏక్తా కపూర్ తన కొత్త సీరియల్‌లో నటించే అవకాశాన్ని తాన్యాకు ఆఫర్ చేసినట్లు సమాచారం. దీంతో తాన్యా ఇకపై పూర్తిస్థాయి నటిగా వెండితెర లేదా బుల్లితెరపై సందడి చేయనున్నారు.

తాన్యా తన గ్లామర్‌తో కూడా నెటిజన్లను కట్టిపడేస్తుంది. కొందరు అభిమానులు ఆమెను ఏకంగా ఐశ్వర్యరాయ్‌తో పోలుస్తూ కామెంట్స్ చేస్తుండటం విశేషం. సంపన్న కుటుంబం నుండి వచ్చినప్పటికీ, బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో ఆమె తనదైన నటనతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.  

