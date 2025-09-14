Alekhya Reddy: వాళ్లు కలిసిన.. కలవకపోయినా ఏం మారదు.. నందమూరి ఫ్యామిలీ గురించి అలేఖ్య రెడ్డి కౌంటర్..

Nandamuri Family: నందమూరి ఫ్యామిలీ అనగానే తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎంతో ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. అయితే సోషల్ మీడియాలో.. నందమూరి ఫ్యామిలీ మధ్యలో కొన్ని.. డిస్టబెన్స్ ఉన్నాయి అన్న వార్తలు ఎన్నో రోజులు నుంచి వైరల్ అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ముఖ్యంగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ లేదా తారకరత్న అతని భార్య .. వీళ్ళతో బాలకృష్ణ ఫ్యామిలీ కలవదు అన్న రూమర్స్ వస్తూనే ఉంటాయి..
ముఖ్యంగా తారకరత్న చనిపోయిన తరువాత తారకరత్న భార్య అలేఖ్య రెడ్డికి నందమూరి ఫ్యామిలీకి పెద్ద సంబంధాలు లేవు అన్న విషయం వినిపిస్తూనే వచ్చింది.
ఈ క్రమంలో అలేఖ్య రెడ్డి సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ చేయగా.. ఒక అభిమాని మీరు వాళ్ళు అసలు కలుసుకోరు కదా.. ఎందుకు మాటికి మా ఫ్యామిలీ అని పోస్టులు పెడుతూ ఉంటారు అని అడిగారు.
వెంటనే అలేఖ్య రెడ్డి దానికి సమాధానం ఇస్తూ..”ఎవరు మమ్మల్ని చూసినా ..చూడకపోయినా, కలిసిన…కలవకపోయినా, అంగీకరించిన.. అంగీకరించకపోయినా.. ఏమి మారదు. ఇది నా కుటుంబం. మా కుటుంబం,”అంటూ కౌంటర్ ఇచ్చింది
దీంతో నందమూరి అభిమానులు అందరూ కూడా.. అలాంటివారికి అలేఖ్యరెడ్డి సరైన సమాధానం ఇచ్చింది అంటూ.. ఆమె పెట్టిన పోస్టును మెచ్చుకుంటున్నారు.