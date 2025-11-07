English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Garelu: కరకరలాడే కమ్మని 10 రకాల గారెలు.. ఇలా చేస్తే మీ పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు..!!

Garelu: తెలుగువారికి ఇష్టమైన స్నాక్స్ లో గారెలు మొదటిస్థానంలో ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పండగలు, పబ్బాలకు ఈ గారెలు తప్పనిసరిగా చేస్తారు. అయితే గారెల్లో ఎన్నో వెరైటీలు ఉంటాయి. పది నుంచి 15నిమిషాల్లో వీటిని తయారు చేయవచ్చు. కరకరలాడే కమ్మని 10 రకాల గారెల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఉల్లిపాయ, మిరపకారం, అల్లం ముక్కలతో చేసే ఈ గారెలు ఉదయం బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌కి బెస్ట్ ఆప్షన్.. 5 నిమిషాల్లోనే వీటిని తయారు చేయవచ్చు.  

  మినప్పప్పుతో చేసే ఈ సాంప్రదాయ గారెలు పండుగలలో, పెళ్లిళ్లలో తప్పనిసరిగా ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్కరూ ఇష్టంగా తింటారు.  

  క్యారెట్‌, క్యాబేజీ, పచ్చిమిర్చి కలిపి చేసే ఈ గారెలు హెల్తీ, రుచికరమైన స్నాక్‌. క్రమం తప్పకుండా వీటిని చేసుకుని తింటే రుచితోపాటు ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో ఇష్టం.  

  పెసరపప్పు నానబెట్టి చేసే ఈ గారెలు ప్రోటీన్‌తో నిండినవి, సాయంత్రం టీకి సరైనవి. వర్షాలు పడుతుంటే వేడి వేడి పెసరపప్పు గారెలు భలే రుచిగా ఉంటాయి.  

ఉపవాసం రోజుల్లో తినడానికి వీలైన ఈ గారెలు కరకరలాడుతూ రుచిగా ఉంటాయి. ఒకటి తింటే మరోకటి తినాలనిపించేంత రుచిగా ఉంటాయి.

  స్వీట్ కార్న్‌, ఉల్లిపాయలు, కొత్తిమీరతో చేసే ఈ గారెలు పిల్లలకు చాలా ఇష్టమవుతాయి. మొక్కజొన్నగారెలు కూడా గ్రామాల్లో చాలా ఫేమస్. మొక్కజొన్న పంట చేతికి రాగానే వీటిని చేస్తుంటారు.  

గ్రామీణ రుచిలో చేసే ఈ గారెలు మినప్పప్పు మిశ్రమంలో చిక్కుడు ముక్కలు వేసి ప్రత్యేకంగా చేస్తారు. తినడానికి చాలా రుచిగా వెరైటీగా ఉంటాయి.

  అరటిపండు, బెల్లం, బియ్యపు పిండి కలిపి చేసే ఈ గారెలు స్వీట్ లవర్స్‌కి బాగుంటాయి.  

మినప్పప్పు, శనగపప్పు, పెసరపప్పు కలిపి చేసే ఈ గారెలు బయట కరకరగా, లోపల మృదువుగా ఉంటాయి. తెలంగాణ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈ గారెలు చాలా ఫేమస్.

పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వైద్య సలహాగా తీసుకోకూడదు. జీ తెలుగు న్యూస్ పోర్టల్ ఎలాంటి ఆరోగ్య, వైద్య సలహాలు ఇవ్వదు. పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఇంటర్నెట్ లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడం జరిగింది.    

