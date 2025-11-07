Garelu: కరకరలాడే కమ్మని 10 రకాల గారెలు.. ఇలా చేస్తే మీ పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు..!!

Garelu: తెలుగువారికి ఇష్టమైన స్నాక్స్ లో గారెలు మొదటిస్థానంలో ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పండగలు, పబ్బాలకు ఈ గారెలు తప్పనిసరిగా చేస్తారు. అయితే గారెల్లో ఎన్నో వెరైటీలు ఉంటాయి. పది నుంచి 15నిమిషాల్లో వీటిని తయారు చేయవచ్చు. కరకరలాడే కమ్మని 10 రకాల గారెల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఉల్లిపాయ, మిరపకారం, అల్లం ముక్కలతో చేసే ఈ గారెలు ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్కి బెస్ట్ ఆప్షన్.. 5 నిమిషాల్లోనే వీటిని తయారు చేయవచ్చు.
మినప్పప్పుతో చేసే ఈ సాంప్రదాయ గారెలు పండుగలలో, పెళ్లిళ్లలో తప్పనిసరిగా ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్కరూ ఇష్టంగా తింటారు.
క్యారెట్, క్యాబేజీ, పచ్చిమిర్చి కలిపి చేసే ఈ గారెలు హెల్తీ, రుచికరమైన స్నాక్. క్రమం తప్పకుండా వీటిని చేసుకుని తింటే రుచితోపాటు ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో ఇష్టం.
పెసరపప్పు నానబెట్టి చేసే ఈ గారెలు ప్రోటీన్తో నిండినవి, సాయంత్రం టీకి సరైనవి. వర్షాలు పడుతుంటే వేడి వేడి పెసరపప్పు గారెలు భలే రుచిగా ఉంటాయి.
ఉపవాసం రోజుల్లో తినడానికి వీలైన ఈ గారెలు కరకరలాడుతూ రుచిగా ఉంటాయి. ఒకటి తింటే మరోకటి తినాలనిపించేంత రుచిగా ఉంటాయి.
స్వీట్ కార్న్, ఉల్లిపాయలు, కొత్తిమీరతో చేసే ఈ గారెలు పిల్లలకు చాలా ఇష్టమవుతాయి. మొక్కజొన్నగారెలు కూడా గ్రామాల్లో చాలా ఫేమస్. మొక్కజొన్న పంట చేతికి రాగానే వీటిని చేస్తుంటారు.
గ్రామీణ రుచిలో చేసే ఈ గారెలు మినప్పప్పు మిశ్రమంలో చిక్కుడు ముక్కలు వేసి ప్రత్యేకంగా చేస్తారు. తినడానికి చాలా రుచిగా వెరైటీగా ఉంటాయి.
అరటిపండు, బెల్లం, బియ్యపు పిండి కలిపి చేసే ఈ గారెలు స్వీట్ లవర్స్కి బాగుంటాయి.
మినప్పప్పు, శనగపప్పు, పెసరపప్పు కలిపి చేసే ఈ గారెలు బయట కరకరగా, లోపల మృదువుగా ఉంటాయి. తెలంగాణ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈ గారెలు చాలా ఫేమస్.
