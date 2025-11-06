Tomato Chutney: ఇడ్లీ, దోశల్లోకి అదరహో అనిపించే..టేస్టీ, స్పైసీ ఉల్లిపాయ పచ్చడి..టిఫిన్ ఏదైనా ఈ చట్నీ సూపర్..!

Tasty Chutney : ఉల్లిపాయ పచ్చడి అంటే ఎప్పుడైనా తిన్నా కొత్త రుచి వస్తుంది. ఇది టిఫిన్కీ, వేడి వేడి అన్నంలోకీ సరైన కాంబినేషన్. పల్లీల చట్నీ చేయడం విసుగొస్తే, ఈ ఉల్లిపాయ పచ్చడి ఓసారి ట్రై చేయండి. కమ్మని రుచి..స్పైసీ ఫ్లేవర్ అన్నింటికీ బాగా సరిపోతుంది.
నూనె – 1 టేబుల్ స్పూన్ ఉల్లిపాయలు – 2 (ముక్కలు చేసి పెట్టుకోవాలి) వెల్లుల్లి – 6 రెబ్బలు ఎండు మిర్చి – 8 చింతపండు – కొద్దిగా ఉప్పు – రుచికి సరిపడా కరివేపాకు – 1 రెమ్మ
నూనె – 1 స్పూన్ ఆవాలు – అర స్పూన్ మినప్పప్పు – అర స్పూన్ శనగపప్పు – అర స్పూన్ జీలకర్ర – అర స్పూన్ ఎండు మిర్చి – 1 కరివేపాకు – 1 రెమ్మ
ముందుగా కడాయిలో నూనె వేసి వేడెక్కాక ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించాలి. అవి కొంచెం మెత్తబడిన తర్వాత వెల్లుల్లి వేయించి.. తరువాత ఎండు మిర్చి వేయాలి. మిర్చి రంగు మారిన తర్వాత..చింతపండు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
వీటిని మిక్సీ జార్లో వేసి, ఉప్పు.. కొద్దిగా నీరు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా తయారైన పచ్చడికి ఇప్పుడు పోపు వేసి కలపాలి. పోపు కోసం మరో చిన్న కడాయిలో నూనె వేడి చేసి, ఆవాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు, జీలకర్ర, ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు వేసి వేయించి..పచ్చడిలో వేసుకోవాలి.
ఈ ఉల్లిపాయ పచ్చడి ఇడ్లీ, దోసె, ఉప్మా లాంటి టిఫిన్లతో పాటు వేడి వేడి అన్నంలోకి కూడా అద్భుతంగా సరిపోతుంది. వేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసుకుని ఈ పచ్చడితో తింటే రుచికి.. మాటలు రావు... ఈ పచ్చడిని ఫ్రిజ్లో వారం రోజుల వరకు నిల్వచేసి తినవచ్చు.