Tasty Dosa: దోశలో ఈ చిన్ని పదార్థం వేసుకుంటే‌‌ ఇక రుచి అమోఘం..

Tasty Variety Dosa: సౌత్ ఇండియాలో ఉదయం అయితే చాలు ఇడ్లీ లేదా దోశ ప్రతి ఇంట్లో ఉండాల్సిందే. మీకు రోజు ఒకే రకమైన దోస తిని బోర్ కొడుతూ ఉంటే.. ఈ వెరైటీ దోశ ట్రై చేయండి.. ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.. మరి అది ఎలాగా చేసుకోవాలంటే..
 
దోస అనేది ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతో ఇష్టపడే టిఫిన్. అయితే రోజు రొటీన్ దోస తిని బోర్ కొడితే ఇప్పుడు చెప్పే వెరైటీ దోశను ఒకసారి ట్రై చేయండి.   

ఈ దోస కోసం.. బాగా నానబెట్టిన.. రెండు కప్పుల బియ్యం, రెండు కప్పుల ఉద్దిపప్పు తో పాటు వేయించిన రవ్వ కూడా వేసి మిక్సీ పట్టండి. ఆ తరువాత ఈ పిండిలో క్యారెట్ తురుము కలుపుకోండి. 

ఇక ఆ తర్వాత ఆ పిండిలో చిటికెడు సోదా ఉప్పు వేసుకోండి... కొద్దిగా ఉప్పు కూడా కలుపుకొని ఒక రెండు గంటల సేపు పక్కన పెట్టేయండి. 

ఇప్పుడు స్టవ్ పైన పాన్ పెట్టి.. లైట్ గా నూనె పోసుకుని.. దానిపైన దోశ వేసుకొని బాగా కాల్చుకోండి. ఈ దోశని చట్నీ లేదా సాంబార్ తో తింటే చాలా కరకరలాడుతూ రుచిగా ఉంటుంది. 

ఇందులో రవ్వ అలానే క్యారెట్ తురుము ఉండడం వల్ల.. క్రిస్పీ గానే కాకుండా తినేతప్పుడు క్యారెట్ రుచి తెలుస్తూ ఎంతో రుచిగా అలానే ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.

