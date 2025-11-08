English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Dragon Fruit Recipes: డ్రాగన్‌ ఫ్రూట్‌ ఫ్రైడ్ రైస్ తో పాటు మరెన్నో.. ఈ వెరైటీ రెసిపీలు ట్రై చేశారా..

Dragon Fruit Varieties : చాలామంది డ్రాగన్‌ ఫ్రూట్‌ను తినడం ఇష్టపడతారు. ఈ పండు కమ్మదనంతో పాటు కొద్దిగా తియ్యదనం.. కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది మాత్రమే కాదు, వంటల్లో వినూత్న రుచిని కూడా ఇస్తుంది. అందుకే డ్రాగన్‌ ఫ్రూట్‌తో చేయగల కొన్ని రుచికరమైన వంటకాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ముందుగా పాన్‌లో నూనె వేసి వేడి చేయాలి. దానిలో దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, బీన్స్‌, పచ్చి బఠాణీలు వేసి వేయించాలి. తరువాత ఉప్పు, మిరియాల పొడి కలిపిన అన్నం వేసి బాగా కలపాలి. చివరగా చిన్న ముక్కలుగా కట్‌ చేసిన డ్రాగన్‌ ఫ్రూట్‌ వేసి కలపాలి. ఇలా చేసిన రైస్‌ ప్రత్యేకమైన రుచితో ఉంటుంది.

డ్రాగన్‌ ఫ్రూట్‌ ముక్కలను రాత్రంతా ఫ్రీజర్లో ఉంచాలి. ఉదయాన్నే వాటిని స్ట్రాబెర్రీలు, తేనె, నిమ్మరసం తో కలిపి బ్లెండ్‌ చేయాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని మౌల్డ్‌లో పోసి మళ్ళీ ఫ్రీజ్‌ చేయాలి. చల్లగా సర్వ్‌ చేస్తే వేసవికాలంలో ఇది రిఫ్రెష్‌ చేసే డెసర్ట్‌గా మారుతుంది.  

డ్రాగన్‌ ఫ్రూట్‌, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, నిమ్మరసం, ఉప్పు కలిపి బాగా కలపాలి. కావాలంటే పైన దానిమ్మ గింజలు లేదా పండిన బొప్పాయి ముక్కలు కూడా వేయవచ్చు. ఇది చిప్స్‌, క్రాకర్స్‌తో తినడానికి బాగా సరిపోతుంది.

డ్రాగన్‌ ఫ్రూట్‌ ముక్కలను కోడిగుడ్ల సొనలు, పాలు, నూనెతో కలిపి బ్లెండ్‌ చేయాలి. తరువాత మైదా, బేకింగ్‌ పౌడర్‌, పంచదార వేసి కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని కేక్‌ మౌల్డ్‌లో వేసి స్టీమర్‌లో ఉడికించాలి. తరువాత మిల్క్‌ చాక్లెట్‌ మరియు క్రీమ్‌ మిశ్రమాన్ని కేక్‌పై పరచి చాకో చిప్స్‌ చల్లాలి. చల్లగా సర్వ్‌ చేస్తే ఇది రుచిగా ఉంటుంది.

డ్రాగన్‌ ఫ్రూట్‌తో ఈ రకాల వంటకాలు కేవలం రుచికరంగా కాకుండా, ఆరోగ్యానికి కూడా మంచివి. విటమిన్లు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉన్న ఈ పండు జీర్ణశక్తిని మెరుగుపరుస్తుంది. రోజువారీ ఆహారంలో డ్రాగన్‌ ఫ్రూట్‌ను చేర్చుకోవడం ద్వారా ఆరోగ్యాన్ని.. రుచిని ఒకే సారి ఆస్వాదించవచ్చు.

