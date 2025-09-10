English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Oats Upma: ఐదు ప్రయోజనాలు కలిగి ఉండే ఓట్స్ ఉప్మా.. ఎలా చేసుకోవాలంటే..!

Oats Upma Recipe
ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి కోసం మనం రోజూ తీసుకునే ఆహారంలో చిన్న మార్పులు.. చాలా పెద్ద ఫలితాలను ఇస్తాయి. ముఖ్యంగా ఉదయం టిఫిన్‌లో తీసుకునే పదార్థాలు శరీరానికి శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా రోజంతా చురుకుదనం కలిగిస్తాయి. అలాంటి టిఫిన్‌లో  ఓట్స్ ఉప్మా ఎంతో మంచిది..
 
ఓట్స్ ఉప్మా..తయారు చేసే విధానం చాలా సులభం. ముందుగా ఒక కప్పు ఓట్స్‌ని కొద్దిగా దోరగా వేపాలి, దాంతో మంచి సువాసన వస్తుంది. తర్వాత ఒక గిన్నెలో ఒక స్పూన్ నూనె వేసి ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు, పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేసి తాళింపు వెయ్యాలి.

ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు, క్యారెట్ తురుము, బీన్స్, బటానీలు వేసి నెమ్మదిగా వేపాలి. కూరగాయలు కొంచెం మెత్తబడిన తరువాత ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి ఉప్పు వేసి మరిగించాలి.   

ఈ మిశ్రమంలో వేపిన ఓట్స్ వేసి బాగా కలపాలి. మూతపెట్టి రెండు మూడు నిమిషాలు.. ఆవిరి పట్టనివ్వాలి. చివరగా కొత్తిమీర, నిమ్మరసం కలిపితే రుచికరమైన ఓట్స్ ఉప్మా సిద్ధమవుతుంది.

ఇది రుచి మాత్రమే కాకుండా శరీరానికి పుష్కలమైన పోషకాలు ఇస్తుంది. ఓట్స్‌లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియ సులభంగా జరుగుతుంది. బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది మంచి సహాయం చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఎక్కువసేపు ఆకలిని అదుపులో ఉంచుతుంది. అలాగే.. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించే గుణం కూడా ఉంది.   

ఈ వంటకంలో కూరగాయలు ఉండటం వలన విటమిన్లు, ఖనిజాలు శరీరానికి చేరతాయి. ప్రత్యేకంగా క్యారెట్‌లో ఉండే బీటా కెరోటీన్ కళ్ల ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. బటానీలు ప్రోటీన్‌ను అందిస్తాయి. కొత్తిమీర జీర్ణక్రియకు ఉపయోగపడుతుంది.

